L’enoturismo si conferma uno dei motori più dinamici dell’economia vitivinicola italiana, trasformando la visita in cantina da semplice occasione d’acquisto a vero e proprio viaggio esperienziale. I dati dell’ultima indagine realizzata da Monitor Deloitte delineano un comparto in costante espansione, sostenuto dalla crescente attenzione dei viaggiatori verso la sostenibilità ambientale, la trasparenza della filiera e l’uso delle tecnologie digitali. Di fronte a un pubblico sempre più variegato ed esigente, le imprese del settore sono chiamate a integrare ospitalità, territorio e innovazione.

Numeri e primati di un comparto in espansione

Nel 2025 l’enoturismo in Italia ha toccato quota 13,4 milioni di presenze, registrando un milione di visitatori in più rispetto al 2024 (+8,5%), comparto che vale oggi 2,7 miliardi di euro. È quanto emerge dall’indagine realizzato da Monitor Deloitte su un settore cresciuto mediamente dell’11% l’anno dal 2021. Numeri che consolidano il primato dell’Italia quale primo produttore mondiale di vino (circa il 20% dei volumi globali nel 2024). settore da 2,7 miliardi di euro. “Un turismo che continua a crescere – afferma Francesco Ragghianti, partner di Monitor Deloitte – dietro questi numeri c’è un cambiamento profondo nelle preferenze dei consumatori, per i quali il vino è sempre più un’esperienza da vivere sul territorio e non solo un prodotto da acquistare”.

Sostenibilità, digitale e nuove abitudini di prenotazione

A guidare l’evoluzione del mercato sono tre direttrici: esperienza immersiva, sostenibilità e innovazione digitale. La metà dei viaggiatori cerca il contatto autentico con i contesti rurali e i borghi storici, mentre il 39% vive la visita in cantina come un momento di relax. Sul fronte green, il 61% considera le certificazioni Esg un driver di scelta e il 45% degli italiani premia la trasparenza di filiera. Un orientamento sostenuto dalla viticoltura nazionale, che conta 133mila ettari biologici certificati (il 23% della superficie vitata totale, con picchi del 40% in Toscana e del 36% in Sicilia). Anche i canali di prenotazione stanno cambiando: il 72% dei turisti lo fa online, l’85% giudica utili gli strumenti di intelligenza artificiale, con il 33% che già li impiega per pianificare i viaggi e il 30% che li ritiene molto affidabili per scegliere esperienze enogastronomiche. Sui social, Instagram resta il canale principale per l’85% delle cantine, mentre TikTok guida per coinvolgimento con un engagement rate tra il 5% e il 15%. Per Eugenio Puddu, Consumer Products Leader di Deloitte Central Mediterranean, “oggi è cruciale valorizzare ulteriormente identità, territori e qualità distintive dei produttori italiani. In questo contesto, sostenibilità, digitalizzazione e personalizzazione dell’offerta rappresentano leve strategiche per rispondere a consumatori sempre più consapevoli ed esigenti”.

I profili dei consumatori e le strategie di crescita per le imprese

Dai visitatori occasionali, i più numerosi, agli appassionati ricorrenti, dai turisti italiani agli ospiti internazionali. L’indagine di Monitor Deloitte sull’enoturismo, condotta su un campione di 800 consumatori, fotografa un bacino ampio ed eterogeneo, tracciandone i quattro profili principali. A guidare la domanda sono i ‘turisti curiosi’, che rappresentano circa il 35% del totale, seguiti dai viaggiatori da “weekend lifestyle” (25%); completano il quadro due segmenti di nicchia ma in costante ascesa: gli wine lover e i nature & wellness seeker. Pur differenziandosi per età, capacità di spesa e frequenza di visita, tutti convergono su quattro valori chiave: autenticità, personalizzazione, sostenibilità e legame con il territorio. Per intercettare questa domanda, lo studio individua tre direttrici strategiche di sviluppo per le aziende: offerta, canali e storytelling. Lo studio individua tre dimensioni di crescita per le imprese del settore: offerta, canali e storytelling. Sul fronte dei ricavi, la produzione e vendita diretta di vino resta il pilastro aziendale (30-40%), affiancata da ristorazione e catering (20-25%) e dal comparto ospitalità, alloggio ed eventi specializzati (20-25%). Le wine experience pesano per il 10-15%, rivelandosi fondamentali per rafforzare il legame emotivo, fidelizzare e stimolare il cross-selling, la proposta di prodotti o servizi complementari a ciò che il cliente acquista o ha già acquistato. Proprio l’ospitalità emerge come il principale motore di crescita: pur richiedendo investimenti strutturali rilevanti, permette di attrarre il turismo di destinazione e funge da catalizzatore per tutti gli altri servizi. “Le prospettive di crescita – conclude Emna Neifar, Director di Monitor Deloitte – risiedono nella capacità di integrare tutti i servizi enogastronomici, presidiando canali digitali e fisici e raccontando un legame autentico con il territorio. Chi saprà innovare il proprio modello di offerta coglierà le opportunità di un mercato in forte trasformazione”.

Fonte Ansa