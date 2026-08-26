El Salvador, l’emergenza climatica pesa sul costo dell’energia

La crisi climatica legata a El Niño sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema energetico di El Salvador, alle prese con una grave siccità che ha ridotto drasticamente la disponibilità d’acqua per la produzione idroelettrica. Il crollo dei bacini ha costretto il Paese a ricorrere maggiormente alle centrali termiche, facendo aumentare il peso dei combustibili fossili nel mix energetico.

L’impatto climatico

L’impatto climatico di El Niño ha condizionato il mercato energetico di El Salvador nel mese di luglio, costringendo il Paese a dipendere dalla generazione termica a causa del crollo della produzione idroelettrica, scesa al livello più basso degli ultimi due anni. Secondo i dati dell’Unità di transazioni, la domanda mensile ha raggiunto 689,48 gigawattora, con un incremento del 10,7% rispetto allo stesso mese del 2025.

Le misure adottate

Per sopperire alla grave siccità che ha ridotto i bacini, le centrali a petrolio e l’impianto a gas naturale liquefatto di Acajutla hanno coperto il 60,08% del fabbisogno. Il gas naturale ha rappresentato il 33,04% della domanda fungendo da “cuscinetto”, mentre le centrali a petrolio hanno garantito il 27,04%, in netto aumento rispetto all’1,94% di gennaio. L’idroelettrico ha invece coperto appena il 7,79% della domanda, registrando il dato peggiore da febbraio 2024. Il maggiore ricorso ai combustibili fossili e i rincari internazionali hanno spinto il prezzo medio dell’energia a circa 171 euro per megawattora. Pur segnando un calo di quasi due euro rispetto a giugno, il costo si mantiene sui valori più alti rilevati dal 2013.

Fonte Ansa