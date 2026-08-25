Eclissi di Luna in arrivo il 28 agosto: il Sud Italia avrà la visuale migliore

Dopo l’eclissi totale di Sole del 12 agosto, agosto torna a regalare un appuntamento imperdibile per gli appassionati del cielo. All’alba del 28 agosto sarà infatti possibile osservare dall’Italia un’eclissi parziale di Luna, con il nostro satellite che assumerà una suggestiva tonalità rossastra. Il fenomeno inizierà intorno alle 4:40 e raggiungerà il massimo alle 6:10, offrendo condizioni di osservazione particolarmente favorevoli soprattutto nel Sud del Paese.

L’eclissi di luna

Dopo l’eclissi totale di Sole il cielo di agosto ci regala anche la Luna rossa, con un’eclissi parziale visibile dall’Italia all’alba del 28 agosto. L’inizio dell’eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell’ombra della Terra e la Luna assumerà un caratteristico colore rossastro. Dopo lo spettacolo straordinario dell’eclissi solare del 12 agosto, la ‘stagione delle eclissi’ di questo eccezionale agosto 2026 non è ancora finita. A chiudere il cerchio sarà un secondo imperdibile appuntamento: l’eclissi parziale di Luna del 28 agosto, dice Alessandra Masi, tra le più note astrofotografe italiane. I due fenomeni, infatti, appartengono alla stessa stagione delle eclissi: “in queste finestre, che si verificano quando il Sole si trova vicino ai nodi dell’orbita lunare, possono verificarsi due eclissi separate da circa due settimane”, ha aggiunto. A differenza di quella del 12 agosto, questa nuova eclissi è lunare, ossia sarà la Luna (e non il Sole) a essere coperta. C’è anche un’altra importante differenza: “durante un’eclissi totale di Luna, il nostro satellite non scompare mai del tutto nel buio, ma assume una colorazione che può variare dal rame dorato al rosso mattone più cupo. Questo fenomeno affascinante, noto popolarmente come ‘Luna di Sangue’, o Blood Moon, è il risultato di precise leggi fisiche legate alla luce e all’atmosfera terrestre”.

Le dichiarazioni

Lo spettacolo che questa volta premierà soprattutto chi si trova al Sud dell’Italia perché vista da nord, come a Milano, la Luna tramonterà prima che l’eclissi raggiunga il massimo, mentre chi sarà al Sud potrà godere dell’eclissi fino quasi alle fasi finali. “A quell’ora la Luna sarà molto bassa sull’orizzonte occidentale – ha proseguito Masi – offrendo in alcune località la possibilità di fotografarla insieme a montagne, edifici o altri elementi del paesaggio”. Ma quando la Luna, ancora parzialmente eclissata, sarà ormai prossima al tramonto, il cielo sarà già chiaro. “Questa condizione – ha concluso l’astrofotografa – potrebbe da un lato rendere più difficile la ripresa fotografica, per il minore contrasto tra la Luna e il cielo, ma dall’altro potrebbe regalare immagini molto particolari e suggestive”.

Fonte Ansa