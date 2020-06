Ecco come cambiano le condizioni meteo nei prossimi giorni

Sole, vento e mare mosso. La situazione meteorologia in Italia non è stabile e per i prossimi giorni la situazione si presenta ancora incerta.

Nord Italia

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni del Nord, salvo addensamenti compatti sparsi lungo l’arco alpino. Temperature in aumento. Venti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.

Centro Italia

Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulla Sardegna; annuvolamenti compatti nelle aree interne di Lazio ed Abruzzo in successivo diradamento pomeridiano; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro ma con ampi e persistenti rasserenamenti dal pomeriggio. Temperature minime in rialzo e le massime in diminuzione. Venti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna e l’Adriatico.

Sud della penisola

Tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia, salvo locali addensamenti compatti sull’area tirrenica con associati isolati piovaschi; nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle regioni peninsulari con deboli rovesci ed isolati temporali, specie su Calabria e Puglia. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità compatta, ad eccezione della Calabria centromeridionale dove permarranno deboli rovesci fino a sera. Temperature generalmente stazionarie. Venti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi; da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia.