Dopo il bel tempo una nuova perturbazione: clima instabile sull’Italia

Tempo instabile nelle prossime ore. ilMeteo.it prevede che nella giornata di oggi la perturbazione abbandonerà l’Italia, con bel tempo e temperature minime in diminuzione, eccetto piogge irregolari in alcune regioni, mentre per domani è atteso un nuovo peggioramento, con bassa pressione e cielo nuvoloso.

Bel tempo

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Una perturbazione abbandona l’Italia. La giornata sarà contraddistinta dalle ultime precipitazioni irregolari sul Friuli Venezia Giulia, sulle coste campane, tirreniche cosentine e nel pomeriggio occasionali su Abruzzo, Molise e Puglia. Sul resto delle regioni avremo condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Venti di Maestrale, mari generalmente mossi. Temperature minime in diminuzione.

Il peggioramento

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. La pressione è bassa, arriva una nuova perturbazione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo inizialmente stabile, ma con un cielo nuvoloso su molte zone. Nel corso della mattinata il tempo tenderà a peggiorare al Nordovest, specie su Liguria, poi Lombardia e in serata al Nordest, in Toscana e Lazio. I venti saranno variabili, di Maestrale sui settori occidentali.

Fonte Ansa