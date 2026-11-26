Dopo giorni segnati da forte maltempo, piogge diffuse e venti intensi su gran parte del territorio nazionale, lo scenario meteorologico è pronto a cambiare volto. Le ultime proiezioni modellistiche confermano infatti una decisa rimonta dell’alta pressione proprio a ridosso della fine del mese. Questo miglioramento garantirà giornate decisamente più tranquille, asciutte e luminose, regalandoci una fase tipicamente tardo-autunnale ma non priva di insidie notturne, tra cui il ritorno del freddo intenso nelle ore più buie e delle prime nebbie di stagione.

La svolta anticiclonica di fine mese

Dopo la lunga sequenza di impulsi perturbati e venti di burrasca che sta caratterizzando anche questa settimana e che influenzerà la Penisola anche nelle prossime ore, le proiezioni atmosferiche delineano a partire da Domenica 29 Novembre un consolidamento dell’alta pressione sull’Italia, destinato a garantire una fase più stabile, dal sapore pienamente tardo-autunnale.

Domenica soleggiata con ultime note instabili all’estremo Sud

Nella giornata di domenica 29 novembre l’espansione di un campo anticiclonico favorirebbe dunque il ritorno a condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della Penisola e sulle Isole Maggiori, fatta eccezione per residui addensamenti lungo le regioni meridionali dove insisterebbero ancora ultime note instabili con isolati piovaschi sull’estremo Sud, mentre sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica la neve risulterebbe ormai assente. Contestualmente, la ventilazione dai quadranti settentrionali tenderebbe ad attenuarsi su tutti i bacini, favorendo anche una progressiva diminuzione del moto ondoso, fino a mari poco mossi o localmente mossi, accompagnata da un rialzo delle temperature massime diurne nelle zone soleggiate, nell’ordine di 2-3°C a fronte di minime notturne ancora fredde e di pochissimo superiori allo zero sulle pianure interne del Centro-Nord.

Alta pressione prevalente nella prossima settimana

Con l’avvio della prossima settimana, già da Lunedì 30 Novembre, l’alta pressione tenderebbe a consolidarsi ulteriormente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, mantenendo condizioni prevalentemente asciutte e soleggiate sulla maggior parte delle regioni, salvo locali episodi di instabilità confinati tra la bassa Sardegna e la Sicilia, a causa dello scorrimento di flussi umidi lungo il bordo meridionale dell’anticiclone, con precipitazioni tuttavia scarse e neve praticamente assente sui rilievi. In questo contesto barico la ventilazione si manterrebbe debole o moderata dai quadranti settentrionali o orientali con mari generalmente poco mossi o localmente mossi sui canali insulari, mentre il quadro termico sarebbe caratterizzato da inversioni termiche notturne e mattutine sulle pianure e nelle vallate interne e da escursioni termiche marcate tra notte e giorno. Non sono da escludere locali banchi di nebbia sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro.

Fonte Ansa