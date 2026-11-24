L’inizio di dicembre potrebbe portare un cambiamento significativo sul fronte meteorologico, con l’arrivo di correnti più fredde di origine artica e polare sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli europei delineano infatti una configurazione atmosferica caratterizzata dalla presenza di un’area di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, capace di favorire la discesa di masse d’aria fredda dai quadranti nord-orientali. Atteso un calo delle temperature, soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche, mentre le precipitazioni resterebbero limitate.

Le previsioni

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine delineano per l’avvio del mese di dicembre una riorganizzazione del campo barico a scala euro-mediterranea. In questo scenario si osserverebbe la rimonta di un’area di alta pressione con massimi centrati sull’Europa centro-occidentale e su porzioni del bacino del Mediterraneo. La disposizione del promontorio anticiclonico lascerebbe scoperto il bordo orientale della struttura, favorendo l’avvezione di correnti più fredde in discesa dai quadranti nord-orientali. Si tratterebbe di masse d’aria di estrazione artica e polare in propagazione verso sud, che interesserebbero il territorio nazionale con maggiore incidenza sui settori adriatici e su parte del Nord.Previsto un calo termico sull’ItaliaSul fronte termico, l’Italia si collocherebbe in una zona di transizione tra le anomalie positive attese sull’Europa occidentale (Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche), con valori stimati tra 1-3°C oltre le medie climatiche e le condizioni decisamente più rigide (valori sotto media anche di -1/-3°C) dell’Europa orientale. Di conseguenza, si registrerebbe un calo specie al Nord e sul versante Adriatico delle temperature massime e minime, con valori che si porterebbero al di sotto delle medie di riferimento.Rare precipitazioni almeno fino al 7-8 DicembreSul piano pluviometrico, l’assetto barico descritto e la natura secca delle correnti continentali in ingresso non determinerebbero condizioni favorevoli a precipitazioni di rilievo sull’area nazionale per l’avvio di Dicembre, almeno fino al 7-8 Dicembre. La stabilità atmosferica indotta dall’alta pressione e la mancanza di forzanti umide precluderebbero di conseguenza anche lo sviluppo di nevicate sull’intero arco alpino e sulla dorsale appenninica, consolidando un quadro meteorologico freddo, ma asciutto. L’evoluzione esposta resta in ogni caso soggetta a verifiche nelle successive emissioni modellistiche.

Fonte Ansa