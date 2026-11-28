L’ingresso nel mese di dicembre porta con sé i primi segnali tipici della stagione invernale sull’Italia, delineando uno scenario meteorologico diviso tra freddo notturno e fasi di maggiore tranquillità atmosferica. Le ultime elaborazioni modellistiche a medio e lungo termine offrono una panoramica dettagliata sull’andamento termico e pluviometrico atteso per le prossime due settimane. Dalla diminuzione delle temperature minime nelle pianure settentrionali alle possibili nevicate sull’Appennino, fino all’espansione di una nuova struttura anticiclonica, ecco cosa aspettarsi nei primi quindici giorni del mese.

L’andamento delle temperature

Secondo gli ultimi aggiornamenti elaborati dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, la prima parte di dicembre risulterebbe caratterizzata da temperature leggermente inferiori alle medie climatologiche di riferimento. Le proiezioni indicano infatti una lieve flessione termica che si avvertirebbe soprattutto nei valori minimi: tra l’1 e il 17 dicembre i termometri scenderebbero fino a valori prossimi agli 0°C sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, un fenomeno favorito dai rasserenamenti notturni e dal conseguente raffreddamento per irraggiamento al suolo, favorito anche dalla calma di vento. Le temperature massime si manterrebbero invece più in linea con le medie stagionali, attestandosi tra 8-10°C al Nord, tra 10-14°C al Centro e tra 14-16°C al Sud e sulle due Isole maggiori.

Prima parte di dicembre: il quadro pluviometrico

Sul fronte delle precipitazioni, la fase più dinamica interesserebbe quasi esclusivamente le regioni centro-meridionali, coinvolte da un rapido passaggio instabile proprio in avvio del mese, tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre. In tale frangente, l’ingresso di aria più fredda favorirebbe anche nevicate lungo la dorsale appenninica a quote generalmente comprese tra 1000 e 1300 metri. A seguire, l’atmosfera tenderebbe a stabilizzarsi grazie alla maggiore ingerenza di un campo di alta pressione, che garantirebbe condizioni prevalentemente asciutte e soleggiate su gran parte della Penisola, accompagnate da venti deboli. L’unico elemento di variabilità da monitorare in questa fase riguarderebbe il possibile transito di un vortice depressionario intorno al 7-8 dicembre, il cui passaggio potrebbe nuovamente coinvolgere le regioni meridionali e parte delle due Isole maggiori, con un temporaneo incremento dell’instabilità e della ventilazione.

La tendenza barica verso la metà del mese

Guardando oltre la prima decade, le elaborazioni a lungo termine delineano il probabile consolidamento di una vasta struttura anticiclonica sul bacino del Mediterraneo. Questo assetto barico guadagnerebbe terreno verso l’Italia, accompagnando le condizioni meteorologiche verso una fase più stabile e asciutta fino alla metà del mese, con assenza di fenomeni di rilievo su tutti i settori nazionali.

Fonte Ansa