Dalle correnti fredde al clima mite: l’Italia si prepara a una settimana variabile

L’Italia si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, tra correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa e una temporanea rimonta dell’alta pressione. Nei primi giorni non mancheranno piogge, venti sostenuti e un calo delle temperature, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Da giovedì è invece previsto un graduale miglioramento, accompagnato da un rialzo termico. La tregua potrebbe tuttavia durare poco, con una nuova fase perturbata attesa nel fine settimana del 17 e 18 ottobre.

Avvio di settimana ancora in parte instabile e ventoso al Centro-Sud

Nei primi giorni della prossima settimana il nostro Paese verrà influenzato dall’arrivo di correnti instabili in discesa dall’Europa nord-orientale, che manterranno piuttosto movimentate le condizioni del tempo, specie al Centro-Sud. Già lunedì 12 ottobre sono previste piogge, alternate a schiarite, in particolare su Lazio, Puglia e Calabria. Nei giorni a seguire, tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, non è esclusa la possibilità di ulteriori acquazzoni sul versante adriatico e ionico; il tutto sarà accompagnato da sostenuti venti di Grecale che soffieranno con raffiche oltre i 60-70 km/h, provocando un generale calo delle temperature e la possibilità di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Si tratta di un vento fresco da Nord-Est che, specie da martedì 13, soffierà con decisione sui versanti adriatici e ionici meridionali, con raffiche sostenute. Il tempo risulterà più stabile sui restanti settori.

Avanza un temporaneo campo di alta pressione

Successivamente, a partire da giovedì 15 ottobre, un campo di alta pressione proveniente dalle Isole Azzorre avanzerà verso l’Italia, favorendo maggiori spazi soleggiati in tutto il Paese; anche le temperature sono previste in leggero aumento, tanto da portarsi nuovamente su valori superiori alle medie climatiche di riferimento (previsti fino a 23-24 °C in molte città del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori).

Nuova perturbazione in arrivo nel fine settimana?

Questa tregua potrebbe tuttavia avere vita breve: già nel weekend successivo (17-18 ottobre) è infatti atteso un nuovo affondo strutturato di origine nord-europea che potrebbe dare il via a una fase perturbata (possibile formazione di un minimo depressionario sui nostri mari).

Fonte Ansa