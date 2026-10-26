Dall’aria fredda all’anticiclone subtropicale: l’autunno cambia volto

Dopo una fase caratterizzata da maltempo, precipitazioni e un sensibile calo delle temperature, il quadro meteorologico sulla nostra penisola si avvia verso un deciso e generale miglioramento. L’espansione di una solida area di alta pressione garantirà giornate stabili e maggiormente soleggiate su quasi tutte le regioni. Questo stravolgimento atmosferico favorirà anche un graduale rialzo termico, regalando un clima decisamente più mite durante le ore diurne, in attesa delle nuove possibili perturbazioni che potrebbero manifestarsi a ridosso del prossimo fine settimana.

Il ritorno dell’anticiclone e l’inizio della fase stabile

Dopo le piogge, i temporali e i venti freddi di questi ultimi giorni, la nuova settimana segnerà un nuovo punto di svolta sul fronte meteorologico: il ritorno dell’anticiclone sull’Italia aprirà una fase decisamente più stabile che ci accompagnerà almeno fino alle porte del weekend. Il cambiamento prenderà il via già da oggi. Dal punto di vista sinottico, un solido anticiclone si allungherà verso il bacino del Mediterraneo centro-occidentale, per poi spingersi fino al cuore del nostro continente. Il panorama meteorologico sarà così destinato a orientarsi verso una discreta stabilità. Fino a Martedì 27, gli unici disturbi saranno a carico delle sole estreme regioni del Sud, in particolare sull’area ionica, dove si faranno ancora sentire gli effetti di una reiterata circolazione ciclonica a ridosso della Grecia, eredità del peggioramento che ha coinvolto il nostro Paese nei giorni scorsi.

Consolidamento dell’alta pressione, nebbie e rialzo delle temperature

Da Mercoledì 28 e fino a Venerdì 30 ottobre, ecco che l’alta pressione si farà ancora più evidente, proponendoci giornate di sole disturbate solo da qualche velatura di passaggio e da dense foschie o banchi di nebbia nottetempo e nelle prime ore del giorno sulle pianure del Nord e localmente nelle valli interne del Centro. Temperature massime in aumentoIl ritorno a giornate soleggiate e la presenza di un anticiclone in parte di matrice subtropicale saranno alla base anche di un generale rialzo termico diurno, con valori massimi che entro Giovedì 29 torneranno a salire oltre la soglia dei 20°C, soprattutto al Centro-Sud e sulle due isole maggiori, con picchi anche fino a 23/24°C.

Clima notturno e possibili incertezze per il fine settimana

Continuerà invece a fare molto fresco la notte, specie al Nord, dove le temperature minime scenderanno anche sotto la soglia dei 10°C. Nonostante i principali centri di calcolo internazionali non abbiano ancora raggiunto una comune linea di tendenza, sembra probabile qualche cambiamento a cavallo del weekend, quando un calo della pressione potrà favorire l’ingresso di correnti più fredde e instabili, con un conseguente ritorno di nubi e qualche pioggia. Bisognerà però attendere ancora nuovi aggiornamenti prima di poter sciogliere tali prognosi.

Fonte Ansa