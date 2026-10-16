Dal clima mite alle piogge: tempo incerto nel fine settimana

Dal bel tempo, sole e temperature sopra la media del periodo alle precipitazioni. Il fine settimana si prospetta instabile, secondo il meteorologo Lorenzo Tredici. Lo scenario, riporta il responsabile de iLMeteo.it, secondo gi modelli matematici prevede per la giornata di sabato l’avvicinamento di una perturbazione dal Nord-Europa, mentre sul resto della Penisola si saranno temperature fino ai 24 gradi centigradi, con possibili piogge domenica.

L’esperto

Fine settimana all’insegna dell’incertezza, fra clima mite, foschie nelle Pianura Padana al mattino e piogge da domenica al Nord-Ovest e in Toscana: i modelli matematici stanno tracciando scenari molto diversi, osserva Lorenzo Tredici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Fino alla giornata di sabato – si legge nella nota – prevarrà un tempo stabile, mite e in gran parte soleggiato, con il transito di locali velature prive di precipitazioni associate. Sono invece contrastanti le previsioni per domenica, a causa delle diverse traiettorie previste dai modelli matematici per la perturbazione in discesa dal Mare del Nord: alcuni propongono un orientamento verso la Spagna, mentre il modello europeo Ecmwf prospetta una discesa più orientale. “In questo scenario si assisterebbe a un peggioramento sul Nord-Ovest, con precipitazioni stimate mediamente tra i 20 e i 50 mm/24h tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta“, rileva Tedici.

Le previsioni

Per venerdì si prevede un calo dei venti al Sud, locali piovaschi confinati alla Bassa Calabria, qualche addensamento in Sicilia e sul Nord-Ovest, e tempo soleggiato sul resto del Paese. Sabato l’avvicinamento della perturbazione nord-europea favorirà l’attivazione di correnti di Scirocco, con un aumento della copertura nuvolosa sulle Alpi occidentali e sulle Isole Maggiori. Sul resto della Penisola prevarrà il sole e le temperature massime raggiungeranno i 23-24°C, evidenziando valori di circa 3-4°C superiori rispetto alle medie del periodo. Incerte le previsioni per domenica: se fosse confermata, l’instabilità potrebbe portare “precipitazioni (con accumuli stimati intorno ai 15-20 mm/24h)” anche in Toscana e nelle Isole Maggiori, con parziale persistenza dei fenomeni nella giornata di lunedì”.

Fonte Ansa