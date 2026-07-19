Dal caro voli agli hotel più costosi: come sono cambiate le vacanze degli italiani in dieci anni

Negli ultimi dieci anni il costo di trasporti, alloggi e beni tipici della stagione estiva è aumentato in modo significativo, incidendo sul budget destinato alle ferie e modificando le scelte dei consumatori. A fotografare questa trasformazione è un’analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), elaborata sui dati ufficiali dell’Istat, che mette a confronto i prezzi del 2016 con quelli attuali, evidenziando rincari diffusi e un cambiamento ormai strutturale nelle abitudini di viaggio degli italiani.

Le rilevazioni

Estate sempre più cara per gli italiani che decidono di andare in vacanza. I prezzi dei beni tipici del periodo uniti alle tariffe dei trasporti hanno infatti subito una costante escalation negli ultimi dieci anni, modificando profondamente le abitudini delle famiglie. È quanto emerge dalla lettura delle rilevazioni del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) che, in vista delle prossime vacanze estive, ha messo a confronto i listini di beni e servizi datati 2016 con quelli in vigore oggi, per quantificare appunto il maggiore esborso per i consumatori. Il rapporto, viene spiegato, è elaborato dall’analisi dei dati ufficiali Istat.

I rincari

Risalta quindi come il record dei rincari spetti alle tariffe aeree: in 10 anni, infatti, i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del +193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016, +68% gli intercontinentali, che tuttavia pagano oggi lo scotto di una minore domanda a causa della guerra in Iran. Le tariffe dei traghetti risultano quasi raddoppiate e segnano una crescita del +92,1% e, per rimanere in ambito trasporti, il gasolio costa in media il 61% in più rispetto a 10 anni fa (+28,5% la benzina), mentre per le auto a noleggio si spende quasi il 28% in più; i biglietti dei treni salgono del +27,6%, mentre i pedaggi registrano un rincaro meno marcato, quantificabile al +10,3% nel periodo preso in esame. Dormire in una camera d’albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanza e campeggi salgono solo del 22%, ma i pacchetti vacanza tutto compreso rincarano di ben il 46% in 10 anni.

La spesa

Non va meglio se si guarda al carrello della spesa: i pomodori segnano prezzi in aumento del 74% in 10 anni, l’insalata costa in media il 41% in più, +39,8% la frutta fresca, mentre i gelati sono rincarati del 36%; una cena a base di pesce costa un terzo in più (+33,7% i prodotti ittici), così come l’acqua minerale (+33%), mentre per bibite analcoliche prezzi in aumento del 30%. Va meglio per alcuni alcolici: i prezzi della borra rispetto al 2016 sono saliti appena del 16%, ed è stato evitato il salasso anche per l’acquisto dei condizionatori per la casa, i cui listini dal 2016 aumentano ‘solo’ del 15%.

Le dichiarazioni

“I pesanti rincari che si sono abbattuti negli ultimi anni sul comparto dei viaggi e del turismo hanno modificato profondamente le abitudini degli italiani, che adottano strategie di sopravvivenza per concedersi una villeggiatura senza svuotare i portafogli – spiega il presidente del comitato scientifico del C.r.c., Furio Truzzi – Se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti, di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre più mete vicine e facilmente raggiungibili, in modo da contenere i costi di trasporto: la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più che dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno”.

Fonte Ansa