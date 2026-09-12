Crisi climatica: le conseguenze sugli ecosistemi e sulle comunità

La crisi climatica continua a mostrare segnali sempre più preoccupanti, con temperature elevate e fenomeni estremi che interessano ogni area del Pianeta. I nuovi dati diffusi da Copernicus riportano l’attenzione sull’aumento delle temperature globali e sulle conseguenze per popolazioni, economie ed ecosistemi. Il Wwf invita quindi i governi ad accelerare l’azione contro il cambiamento climatico e, parallelamente, promuove una partecipazione diretta dei cittadini per raccogliere testimonianze sugli effetti concreti della crisi nella vita quotidiana.

Gli effetti della crisi climatica

“La crisi climatica sta portando il Pianeta e suoi abitanti verso territori nuovi e potenzialmente molto pericolosi. Già oggi provoca impatti e fenomeni estremi in tutti i continenti, con effetti sempre più evidenti sulle comunità, sulle economie e sugli ecosistemi di tutto il mondo”. Lo dichiara in un comunicato Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia Wwf Italia, commentando i dati di Copernicus diffusi stamani, che rivelano che l’agosto 2026 è stato il mese più caldo della storia, insieme al luglio 2023. “Questi dati dovrebbero spingere i governi di tutto il mondo ad agire insieme e in fretta, dovrebbe indurre tutti a mettere la crisi climatica in cima alle priorità”, aggiunge Midulla.

Il questionario del Wwf

Il Wwf Italia invita i cittadini a far emergere il peso dell’impatto dei fenomeni climatici sulla propria vita. Per aiutarli, l’associazione ha promosso, con il sostegno del Movimento Laudato Si’ e altre realtà civiche, un’indagine partecipata per analizzare l’impatto concreto della crisi climatica sulla vita quotidiana della popolazione, con il questionario “Senti già la crisi climatica?”.

Fonte Ansa