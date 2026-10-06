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Crisi climatica: “El Niño” mette a rischio 347 milioni di bambini

Secondo Unicef, El Niño potrebbe provocare siccità e piogge estreme in quasi cento Paesi, aggravando malnutrizione infantile, sfollamenti, carenza d’acqua e interruzioni scolastiche

Di redazione
Foto Vatican News

L’El Niño atteso tra il 2026 e il 2027 potrebbe assumere una delle intensità più elevate mai registrate, con conseguenze particolarmente pesanti per milioni di bambini. Secondo l’Unicef, oltre 347 milioni di minori in quasi 100 Paesi e territori potrebbero essere esposti a condizioni di pioggia o siccità insolite già tra ottobre e dicembre 2026. Il fenomeno rischia di aggravare crisi umanitarie già esistenti, aumentando malnutrizione, sfollamenti, carenza idrica, malattie e interruzioni della frequenza scolastica.

Un fenomeno climatico globale

Si stima che l’El Niño previsto per il 2026-2027 – un fenomeno climatico ricorrente che riscalda alcune zone dell’Oceano Pacifico e altera i sistemi meteorologici in tutto il mondo – diventerà uno dei più intensi mai registrati. Secondo gli ultimi dati dell’Unicef, si prevede che “oltre 347 milioni di bambini in quasi 100 paesi e territori subiranno condizioni di piogge o siccità insolite tra ottobre e dicembre 2026 a causa di El Niño”, aumentando il rischio di inondazioni e siccità estreme con conseguenze potenzialmente devastanti.

I rischi per i bambini

“Per i bambini, El Niño è ben più di un semplice fenomeno meteorologico. Può significare un aumento degli sfollamenti, della malnutrizione, della carenza idrica e delle epidemie. I bambini rischiano inoltre la chiusura delle scuole, mentre le famiglie potrebbero trovarsi ad affrontare ulteriori difficoltà finanziarie”, ha affermato Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef. “Con oltre 347 milioni di bambini che vivono in aree in cui si prevedono condizioni più secche o più piovose a causa di El Niño, dobbiamo agire subito per proteggere le comunità e i bambini”.

Asia e Pacifico le aree più esposte

Il maggior numero di bambini che potrebbero trovarsi ad affrontare condizioni devastanti per El Nino si concentra in Asia e nel Pacifico (190 milioni), seguiti dall’Africa orientale e meridionale (41 milioni), dall’America Latina e dai Caraibi (41 milioni), dall’Europa e dall’Asia centrale (22 milioni), dal Medio Oriente e dal Nord Africa (20 milioni) e dall’Africa occidentale e centrale (20 milioni). I bambini in Colombia, nelle Figi, in Papua Nuova Guinea e nelle Filippine, ad esempio, sono tra quelli che dovrebbero affrontare condizioni di maggiore siccità legate a El Niño, che rischiano di provocare siccità agricola e scarsità d’acqua, il che potrebbe aumentare gli sfollamenti e aggravare la malnutrizione acuta.

Piogge, inondazioni e crisi umanitarie

Allo stesso tempo, i bambini del Grande Corno d’Africa – specialmente in Somalia – dovranno affrontare condizioni più piovose del normale, che potrebbero provocare inondazioni fluviali e improvvise, favorire la diffusione di malattie trasmesse dall’acqua e interrompere la frequenza scolastica. Per i bambini che vivono in paesi in crisi e colpiti da conflitti, come l’Afghanistan o il Ciad, El Niño può rappresentare una minaccia diretta alla sopravvivenza, aggravando la fame e la malnutrizione in contesti in cui i conflitti, gli sfollamenti e l’accesso limitato ai servizi essenziali hanno già reso i bambini estremamente vulnerabili.

Fonte Agensir

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