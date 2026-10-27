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Coralli e cambiamenti climatici: quasi la metà delle specie rischia la scomparsa

Il riscaldamento globale e lo sbiancamento dei coralli minacciano la biodiversità marina e le economie di oltre cento Paesi

Di redazione
Foto di NEOM su Unsplash

Le barriere coralline rappresentano uno degli ecosistemi più ricchi e fragili del nostro pianeta, fondamentali per la salute degli oceani e per il sostentamento di milioni di persone. Tuttavia, i recenti cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova la loro sopravvivenza. L’aumento delle temperature dei mari sta accelerando il declino di numerose specie, rendendo urgente una presa di coscienza collettiva. Salvaguardare questi ambienti marini non è solo un dovere ecologico, ma una priorità economica e sociale per garantire l’equilibrio globale.

Un’analisi globale: il 44% delle specie di coralli a rischio estinzione

Il 44% delle specie di coralli è a rischio di estinzione a causa del riscaldamento globale: dirlo è l’analisi fatta su 774 specie di coralli prevedendo uno scenario climatico mondiale intermedio, né pessimista né ottimista. Sono le conclusioni dello studio pubblicato sulla rivista Nature guidato da David Obura, dell’organizzazione non-governativa Cordio per la protezione dell’ambiente, e a cui ha partecipato anche l’italiano Stefano Goffredo, dell’Università di Bologna e del Centro marino di Fano.

L’aggravarsi del declino dal 2008 ad oggi

Già nel 2008 l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura aveva evidenziato che un terzo delle specie di coralli era a rischio estinzione, un fenomeno ben visibile anche dal declino di molte aree coralline, con eventi anche di ‘sbiancamento’ delle barriere coralline. Dati che sono ora stati aggiornati: delle 774 specie di coralli esaminate ben 340 sono ora classificate a rischio di estinzione elevato, il 44% del totale.

Le differenze regionali e l’urgenza di interventi climatici

Una percentuale che ha piccoli cambiamenti in base alle regioni esaminate, ad esempio nella Grande Barriera Corallina, nel Pacifico, a rischio sono il 43% delle specie, mentre nelle barriere coralline dell’Atlantico il valore sale al 50%. Ma lo studio sottolinea che le percentuali potrebbero essere anche molto più elevate perché non ha preso in considerazione i danni dovuti dal caldo negli ultimi 3 anni, dal 2023, in cui si sono registrati dei nuovi eventi di sbiancamento. Fenomeni ancora poco compresi ma che spesso portano alla morte di porzioni della barriera corallina. In ogni caso, sottolineano gli autori è necessario al più presto mettere in atto misure per limitare il riscaldamento climatico quanto meno per proteggere i coralli superstiti, barriere fondamentali per gli ecosistemi marini e che danno benefici economici e sociali a oltre 100 paesi.

Fonte Ansa

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