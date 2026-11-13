Cop31: nasce la piattaforma Onu per prevenire le catastrofi climatiche

Agire prima che l’emergenza colpisca, trasformando gli allarmi precoci in aiuti immediati. È questa la sfida lanciata oggi alla Cop31 di Antalya con la nuova Piattaforma Onu per il finanziamento del rischio di catastrofi. L’iniziativa riunisce sei agenzie delle Nazioni Unite e i mercati finanziari per superare l’attuale carenza di fondi preventivi e proteggere 75 milioni di persone dagli shock climatici entro il 2030, garantendo risorse tempestive a difesa delle vite e dei mezzi di sostentamento delle comunità più vulnerabili.

Le finalità

Oltre 3 miliardi di dollari di finanziamenti per proteggere entro il 2030 circa 75 milioni di persone e i loro mezzi di sostentamento dagli shock climatici e dai disastri naturali. È l’obiettivo della nuova Piattaforma Onu per il finanziamento del rischio di catastrofi, lanciata oggi alla Cop31 di Antalya, in Turchia. L’iniziativa riunisce 6 agenzie delle Nazioni Unite (Fao, Oim, Ocha, Unicef, Unhcr e Pam) per rendere più tempestive e prevedibili le risorse destinate alle emergenze, rafforzando gli interventi prima che si verifichino le calamità. La piattaforma punta a integrare dati, analisi previsionali e strumenti finanziari, anche attraverso la collaborazione con il settore assicurativo e i mercati finanziari.

I risultati

I primi risultati sono già arrivati: Ocha e Unicef hanno attivato polizze assicurative a sostegno dei programmi di azione anticipatoria, con il supporto tecnico del Pam. L’Oim contribuirà con le proprie competenze nell’analisi dei rischi di sfollamento e nella protezione delle comunità vulnerabili. “Molti rischi possono essere anticipati e intervenire tempestivamente può ridurre il pericolo di sfollamento”, sottolinea Maria Moita, direttrice del Dipartimento per la risposta e il recupero umanitario dell’Oim. Attualmente, tuttavia, i finanziamenti preventivi rappresentano meno del 2% delle risorse umanitarie globali. La nuova iniziativa intende colmare questo divario, trasformando gli allarmi precoci in interventi concreti per salvare vite, proteggere le famiglie e rafforzare la resilienza delle comunità.

Fonte Agensir