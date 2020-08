Controesodo, bollino rosso sulle autostrade italiane

Giornata di rientri nella calda domenica di fine agosto. A partire dalla mattinata, traffico intenso da bollino rosso praticamente in tutto il Paese, specie lungo le grandi direttrici sud-nord e est-ovest della rete delle autostrade. Ad addensare la rete stradale e autostradale del Paese, anche il traffico a corto raggio verso le località turistiche. Particolare intensità presso le barriere autostradali e i caselli in uscita verso le località marine. Criticità specialmente al centro nord, con code per lavori in A1 tra Fidenza e bivio A1/A15 verso sud: per chi proviene da Milano è consigliata l’uscita a Fidenza per il rientro in A1 dall’A15, casello di Parma ovest; in direzione opposta, sempre per lavori, code tra Terre di Canossa-Campegine e bivio A1/A15 in direzione Milano.

Statale chiusa a Perugia

Nel primo pomeriggio, traffico particolarmente intenso sulla A1 tra Lombardia ed Emilia Romagna e sulla A14 nel nodo bolognese e tra Marche ed Abruzzo, sia nella direttrice nord che verso il sud. Particolari disagi anche in provincia di Perugia, a causa di un incendio che ha costretto a chiudere la statale 320. Come riferito da una nota di Anas, la strada è stata “temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 11 al km 16, in provincia di Perugia, a causa di un incendio che ha interessato la scarpata stradale”. L’ente ha riferito che “il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto“.

Traffico capillare sulle autostrade

Intenso e capillare il traffico anche in altre zone del Paese, alle prese con il controesodo. Come riferito da Autostrade, code in A1 sull’innesto verso la A22 in direzione di Milano, per il traffico intenso; a tratti anche tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso, in direzione Milano; per lavori tra Capua e Caianello, in direzione nord. Sulla A30, coda di 4 km alla barriera di Salerno in direzione Napoli e di 1 km in direzione Salerno. Code per i traghetti nel Messinese.

