Climatizzatore in auto: gli errori da evitare per viaggiare al fresco senza rischi

Con l’arrivo delle ondate di calore, il climatizzatore dell’auto diventa un alleato indispensabile per affrontare gli spostamenti in condizioni di comfort e sicurezza. Tuttavia, utilizzarlo nel modo sbagliato può ridurne l’efficacia, aumentare i consumi, favorire l’usura dell’impianto e, in alcuni casi, compromettere persino il benessere di chi si trova a bordo. Molti automobilisti, infatti, commettono errori dettati da abitudini ormai consolidate o da convinzioni errate, come impostare subito la temperatura al minimo, lasciare inserito il ricircolo dell’aria troppo a lungo oppure trascurare la manutenzione periodica del sistema. Anche la regolazione delle bocchette e il corretto ricambio dell’aria all’interno dell’abitacolo sono aspetti spesso sottovalutati, ma fondamentali per ottenere un raffrescamento efficace e uniforme. Un impianto ben mantenuto, inoltre, garantisce una migliore qualità dell’aria, riduce il rischio di cattivi odori e contribuisce a preservare l’efficienza del veicolo nel tempo. Oltre agli aspetti tecnici, è importante ricordare che esistono anche precise norme del Codice della Strada che disciplinano l’utilizzo del climatizzatore durante la sosta, prevedendo sanzioni per chi lascia il motore acceso esclusivamente per mantenere in funzione l’aria condizionata. Ecco, quindi, le principali regole da seguire e i segnali da non sottovalutare per usare il climatizzatore in modo corretto durante l’estate.

Gli errori da evitare

Salgono le temperature e aumenta anche il rischio di commettere errori quando si utilizza uno degli ‘accessori’ più utili tra quelli che hanno cambiato la qualità della vita in auto, il climatizzatore. Non è infatti detto che per farlo funzionare bene (e a lungo) basti inserire il pulsante ‘on’, soprattutto quando le condizioni ambientali sono estreme. Ecco le 5 regole da seguire per evitare gli errori più comuni. La prima è l’accendere l’impianto al massimo (16-17 gradi) quando si entra nella vettura surriscaldata da sole, senza aprire i finestrini e far cambiare efficacemente l’aria. La cosa migliore è aprire porte e finestrini un minuto prima di accendere motore e condizionatore. Sotto al sole la temperatura dell’aria all’interno dell’auto può superare anche i 60 gradi e tentare di abbassarla solo con il climatizzatore richiede molto tempo e mette alla frusta l’impianto. Inoltre, il Ministero della Salute aggiunge che è buona norma ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, e che la temperatura giusta va regolata a circa 5 gradi in meno rispetto a quella esterna. Secondo errore comune è quello di mantenere inserita la funzione ‘ricircolo’ pensando che evitare l’ingresso dell’aria calda dall’esterno faciliti l’abbassamento della temperatura. Il ricorso al ricircolo deve essere limitato a poche situazioni di effettivo fastidio e rischio come i tratti con forte inquinamento. Sulle auto più moderne il ricircolo è automatico, ma sui veicoli in cui non si attiva in autonomia, in caso di necessità, è bene utilizzarlo solo per i primi minuti in cui si sale in auto, in seguito è preferibile disattivarlo, per evitare accumuli di umidità e CO2, con quest’ultima che potrebbe anche determinare sonnolenza nel guidatore. Altra credenza errata è quella che il climatizzatore non vada acceso se la temperatura esterna non è elevata. Anche d’estate, di mattina, l’umidità può essere molto alta e l’accensione elimina il rischio di appannamento dei vetri e ‘asciuga’ l’abitacolo. Quarto punto a cui prestare attenzione sono le bocchette che distribuiscono l’aria fresca: spesso sono puntate verso una direzione sbagliata o, peggio, vengono chiuse perché la corrente che ne esce è gelata e fastidiosa. Per una condizione ottimale è importante che siano tutte aperte, e orientate verso la zona alta dell’abitacolo. Il problema del fastidio della corrente d’aria si risolve regolando la temperatura, che non deve mai essere troppo bassa. Una posizione su 23, 24, anche 25 gradi è favorevole all’ottenimento di una condizione climatica ideale, senza bisogno di posizionare il comando su valori anormali. Infine, il tema ‘manutenzione’, troppo spesso ignorata. Il filtro dell’impianto (a cui, se intasato, si deve spesso lo scarso rendimento dell’impianto) va sostituito ogni 15-20mila chilometri, a seconda del tipo di strade che si percorrono.

I segnali di usura

È necessario dunque prestare attenzione a determinati segnali d’usura, come il rumore, che potrebbe essere il sintomo di un problema al compressore con una microperdita di gas. Odori poco piacevoli invece, indicano che potrebbe essere arrivato il momento di cambiare il filtro dell’abitacolo; mentre una diffusione del freddo insufficiente potrebbe rivelare un difetto del soffiatore. Su un B-Suv come Peugeot 2008, ad esempio, per un corretto funzionamento del climatizzatore, Stellantis suggerisce la sostituzione del filtro dell’abitacolo una volta all’anno oppure ogni 15.000 km; la sostituzione della bottiglia di essiccazione ogni 4 anni o 60.000-80.000 km; il cambio dell’olio del compressore prima di raggiungere i 100.000 km; ed il controllo delle condizioni dell’impianto di climatizzazione almeno ogni 2 anni.

La manutenzione del climatizzatore

L’aria condizionata in auto, quindi, va utilizzata con criterio senza trascurare la manutenzione del climatizzatore, ma bisogna avere attenzione anche per il Codice Della Strada, perché tenere il motore acceso in caso di sosta o fermata allo scopo di mantenere il condizionamento d’aria nel veicolo, secondo l’articolo 157 Comma 7-Bis, potrebbe far incorrere l’automobilista in una sanzione amministrativa che va da 223 a 444 euro.

Fonte Ansa