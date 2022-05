Clima, Wmo: “Sale al 50% probabilità +1,5 gradi entro il 2026”

C’è una probabilità del 93% che almeno un anno tra il 2022 e il 2026 diventi il più caldo mai registrato e scalzi il 2016 dalla prima posizione. Ed è sempre del 93% anche la probabilità che la media quinquennale per il 2022-2026 sia superiore agli ultimi cinque anni (2017-2021). E’ quanto emerge dall’aggiornamento globale climatico pubblicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO).

We will be releasing a new update about global temperatures for the next five years (2022-2026) at 2100 GMT tonight (note new time). Coordinated by @metoffice , which acts as WMO lead centre for annual to decadal climate prediction. #ClimateChange #ClimateAction Stay tuned. pic.twitter.com/wg7gTNjIRx

Sale al 50% la probabilità che la temperatura media globale annuale raggiunga temporaneamente 1,5 gradi centigradi al di sopra del livello preindustriale per almeno uno dei prossimi cinque anni, e la probabilità sta aumentando con il tempo. La possibilità di superare temporaneamente 1,5 gradi, spiega la Wmo, è aumentata costantemente dal 2015, quando era vicina allo zero. Per gli anni tra il 2017 e il 2021, c’era una probabilità di superamento del 10%, aumentata a quasi il 50% per il periodo 2022-2026.

The odds of at least one of the next 5 years temporarily reaching the #ParisAgreement threshold of 1.5°C have increased to 50:50. In 2015 the chance was zero.

Very likely (93%) that one year from 2022-2026 will be warmest on record: WMO and @metoffice update.#ClimateChange pic.twitter.com/UVj0QNoxef

— World Meteorological Organization (@WMO) May 9, 2022