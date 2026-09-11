Clima: l’Italia registra l’estate più calda di sempre

L’estate 2026 segna un nuovo record climatico per l’Italia, superando persino il riferimento del 2003, finora considerato l’anno simbolo delle grandi ondate di calore. Le temperature hanno raggiunto livelli eccezionali in tutte le aree del Paese, mentre anche il Mediterraneo ha accumulato una quantità straordinaria di energia termica. I dati delineano un quadro che solleva interrogativi sulla crescente frequenza degli eventi estremi e sulla necessità di rafforzare rapidamente le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il nuovo record delle temperature

L’Estate 2026 è stata la più calda di sempre in Italia e ha segnato un punto di rottura definitivo per il clima del nostro Paese, portando il caldo estremo a un nuovo livello di normalità e battendo pure i record della stagione 2003.Secondo i dati diffusi dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR (ISAC-CNR), la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3°C a due metri dal suolo, contro i 23,6°C di quell’anno (2003). Particolarmente caldo il mese di agosto, con una media di 25,6°C, superiore di 3,5°C alla media del periodo 1991-2020. L’anomalia di temperature si è distribuita in modo capillare su tutto il territorio:- Nord Italia: registrata un’anomalia media di +3,2°C, spinta da prolungate onde di calore in Pianura Padana e dal forte riscaldamento delle aree alpine.- Centro Italia: i valori hanno superato la norma di +3,6°C, con picchi estremi registrati nei grandi centri urbani come Roma e Firenze.- Sud e Isole: registrata l’anomalia più marcata, pari a +3,7°C, a causa dell’azione continuativa degli anticicloni subtropicali e della persistenza delle notti tropicali.

La temperatura del Mediterraneo

A preoccupare fortemente è anche la temperatura dei mari italiani, che durante l’Estate ha toccato la soglia critica dei 30°C. Questo accumulo eccezionale di energia termica nel Mediterraneo rappresenta una potenziale “polveriera” per l’Autunno: con i primi affondi d’aria fredda, il marcato contrasto termico rischia di scatenare fenomeni meteo estremi, come nubifragi, alluvioni lampo e la formazione di cicloni mediterranei (medicanes).

Cambiamento climatico e misure urgenti

Questi dati confermano una virata drammatica dovuta al cambiamento climatico, che sta trasformando il bacino del Mediterraneo in un “hotspot” di riscaldamento globale. Adattare le infrastrutture, tutelare la riserva idrica e ridurre drasticamente le emissioni non sono più scelte rinviabili, ma misure d’emergenza imprescindibili per il Paese e il Mondo intero.

Fonte Ansa