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Clima e ambiente: il grido d’allarme delle Nazioni Unite per le emissioni inquinanti

L'ultimo rapporto dell'OMM evidenzia l'urgente necessità di un cambio di rotta globale di fronte al continuo aumento delle emissioni

Di redazione
Foto di Thái Trường Giang: https://www.pexels.com/it-it/foto/inquinamento-industriale-a-kon-tum-vietnam-35298887/

Il nuovo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale traccia un quadro estremamente preoccupante sulla salute del nostro pianeta. L’accumulo incessante di gas serra nell’atmosfera continua a infrangere ogni record storico, accelerando il riscaldamento globale e alimentando eventi meteorologici sempre più estremi e distruttivi. Alla vigilia dell’imminente vertice internazionale sul clima, la comunità scientifica rinnova l’appello ai governi mondiali affinché vengano adottate misure di decarbonizzazione drastiche, immediate e strutturate, necessarie a preservare gli equilibri ecologici ed economici dei prossimi secoli.

Record storici di gas serra e prospettive climatiche

Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera hanno raggiunto nuovi livelli record nel 2025, determinando impatti climatici che persisteranno per i secoli a venire, ha affermato martedì l’Onu. I livelli dei tre principali gas serra – l’anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto, responsabili del riscaldamento globale – hanno tutti raggiunto livelli senza precedenti lo scorso anno, ha dichiarato l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), l’agenzia delle Nazioni Unite per il tempo e il clima. Gli ultimi 11 anni sono già stati i più caldi e la tendenza è destinata a proseguire, ammonisce un nuovo rapporto dell’OMM, pubblicato a pochi giorni dalla conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP 31) che si terrà ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre. La concentrazione media globale di CO2 in superficie ha raggiunto le 426,8 parti per milione, pari al 153% del livello di riferimento preindustriale del 1750. Anche le concentrazioni di altri due importanti gas serra, metano e protossido di azoto, hanno toccato nuovi livelli record.

L’evoluzione dei dati e la crescita della CO2

Quando i dati dell’OMM furono pubblicati per la prima volta nel 2004, il livello medio annuale di CO2 era pari a 377,5 ppm. I tassi di crescita della CO2 sono triplicati dagli anni ’60, passando da un aumento medio annuo di 0,8 ppm a 2,4 ppm nel decennio compreso tra il 2011 e il 2020. Tra il 2024 e il 2025, la concentrazione media globale di CO2 è aumentata di 2,8 ppm: un valore superiore alla media decennale, ma leggermente inferiore all’eccezionale picco registrato nel periodo 2023/2024. «Un altro anno, un altro nuovo record”, ha dichiarato Ko Barrett, Segretario generale aggiunto dell’OMM.

Impatti a lungo termine e sfide per la transizione energetica

I gas serra stanno intrappolando una quantità di calore senza precedenti nell’atmosfera, fornendo energia a fenomeni meteorologici sempre più estremi e ai rischi che ne derivano per le nostre economie e società. L’anidride carbonica ha “una permanenza atmosferica molto lunga: influenzerà il clima globale non solo per anni, ma per decenni e persino secoli”, ha aggiunto Barrett. L’indice annuale dei gas serra mostra che, tra il 1990 e il 2025, il forzante radiativo – ovvero l’effetto di riscaldamento sul nostro clima – causato dai gas serra a lunga permanenza nell’atmosfera è aumentato del 56%, con la CO2 che ha contribuito per circa l’81% a tale incremento. Mentre vari Paesi adottano misure per trasformare i propri sistemi energetici nell’ottica della decarbonizzazione, occorre prestare particolare attenzione a due gas presenti in quantità limitate ma legati alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica: l’idrogeno molecolare (H2) e l’esafluoruro di zolfo (SF6), entrambi in aumento. Sia la dispersione di idrogeno che la persistenza dell’SF6 costituiscono potenziali minacce, in grado di compromettere i benefici climatici della transizione energetica. Un monitoraggio attento è dunque fondamentale.

Fonte Ansa

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