Clima d’inverno: freddo e maltempo diffuso in arrivo sull’Italia

Dalla prossima settimana si riattiverà il flusso perturbato oceanico. Il transito di più perturbazioni atlantiche favorirà infatti il ritorno di precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti, su gran parte del territorio nazionale. La settimana esordirà con una temporanea espansione di un campo di alta pressione, che assicurerà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia nel corso della giornata di domani. Tuttavia, già tra il pomeriggio e la sera sono attese le prime deboli precipitazioni sulle regioni del Nord collegate ad un sistema depressionario attivo sul centro Europa.

Tregua anticiclonica e prime avvisaglie al Nord

Nel corso della prossima settimana si riattiverà il flusso perturbato oceanico. Il transito di più perturbazioni atlantiche favorirà infatti il ritorno di precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti, su gran parte del territorio nazionale. La settimana esordirà con una temporanea espansione di un campo di alta pressione, che assicurerà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia nel corso della giornata di domani. Tuttavia, già tra il pomeriggio e la sera sono attese le prime deboli precipitazioni sulle regioni del Nord collegate ad un sistema depressionario attivo sul centro Europa.

Il primo impulso perturbato atlantico

A partire da Martedì 10 Novembre l’ingresso di una perturbazione di matrice atlantica sul bacino occidentale del Mediterraneo determinerà un incremento della copertura nuvolosa e piogge sparse: i fenomeni interesseranno dapprima la Liguria per poi estendersi, nella giornata di Mercoledì 11 Novembre, alle regioni centro-meridionali, risultando più frequenti lungo la fascia tirrenica.La ventilazione tenderà a disporsi moderata dai quadranti meridionali, con venti di Scirocco e Libeccio sui bacini occidentali, determinando mari da mossi a molto mossi.

La fase perturbata

L’affondo di una saccatura atlantica verso il Mediterraneo centrale favorirebbe, dalla giornata di Giovedì 12, la genesi di una profonda ciclogenesi sul Mar Tirreno, innescando una fase marcatamente perturbata a carico delle regioni del Centro-Nord, specie del versante tirrenico: Tra Giovedì e Venerdì piogge battenti e rovesci a tratti intensi potrebbero concentrarsi su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Lazio. A ridosso dei rilievi prealpini e appenninici esposti ai flussi umidi, l’azione di sbarramento orografico (stau) potrebbe determinare apporti pluviometrici elevati.L’eventuale attivazione delle procedure di allertamento per criticità idrogeologiche e idrauliche sarà valutata nei bollettini ufficiali della Protezione Civile a ridosso dell’evento, qualora la tendenza venisse confermata. L’afflusso di aria più fredda in quota favorirebbe nevicate lungo la catena alpina, con limite dei fenomeni indicativamente collocabile oltre i 1800-2000 metri di quota e accumuli localmente consistenti sulle aree sommitali.Il marcato gradiente barico attiverebbe inoltre un sensibile rinforzo della ventilazione ciclonica, con venti tesi o forti di Scirocco sullo Ionio e sul basso Adriatico, Libeccio sul Tirreno e ingresso di correnti settentrionali (Bora e Tramontana) sul Mar Ligure e sull’alto Adriatico. Il moto ondoso risulterebbe in deciso aumento, con bacini occidentali e meridionali fino a molto mossi o localmente agitati. Per quanto riguarda, infine, le temperature, richiamo caldo meridionale manterrebbe valori miti al Sud e lungo il versante adriatico, mentre al Centro-Nord e sui rilievi alpini le temperature subirebbero una contenuta flessione legata alla copertura nuvolosa persistente e all’ingresso di aria fredda in quota. L’evoluzione delineata confermerebbe l’ingresso nella seconda decade del mese di un contesto stagionale pienamente autunnale, caratterizzato da una spiccata dinamicità atmosferica sul bacino del Mediterraneo.

Fonte Ansa