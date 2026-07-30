“Cammino di Francesco”: 1.546 km di storia, fede e bellezza

Un itinerario spirituale e culturale che unisce l’Italia: è il “Cammino di Francesco – Il Cammino della Luce”, presentato dal Ministero del Turismo. Il nuovo spot si chiude con le parole di Andrea Bocelli: “Il Cammino di Francesco fa bene al cuore”. La partecipazione amichevole del celebre tenore dona risalto internazionale a un percorso di 1.546 chilometri che attraversa sei regioni, collegando i luoghi simbolo del Santo.

L’iniziativa

“Il Cammino di Francesco fa bene al cuore“. Sono le parole con cui Andrea Bocelli chiude il nuovo spot del MiTur sul “Cammino di Francesco – Il Cammino della Luce” presentato dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. “Ringrazio Bocelli per la sua partecipazione a questo e ad altri progetti sui cammini, partecipazione che voglio sottolineare è amichevole. È importante la sua presenza perché la sua notorietà internazionale è quanto più si avvicina alla fama planetaria di Francesco”, dice Mazzi, che ricorda come l’investimento del ministero sia di “40 milioni”.

L’itinerario

Con i suoi 1.546 chilometri complessivi, il Cammino di Francesco si presenta come una delle più estese reti di itinerari spirituali e culturali italiane. Il percorso attraversa sei regioni – Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria – collegando alcuni dei luoghi più significativi della vita e della memoria francescana.

Fonte Ansa