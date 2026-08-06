Cambiamenti climatici: il Mar Mediterraneo soffoca nella morsa del caldo

Il Mare Mediterraneo sta vivendo una trasformazione senza precedenti, confermandosi un vero e proprio hotspot del riscaldamento globale. L’assedio prolungato dell’anticiclone africano e le continue ondate di calore marino spingono le temperature superficiali verso i 30°C, ben 5°C oltre le medie stagionali. Questo drastico aumento termico non solo compromette la biodiversità e altera gli ecosistemi locali, ma trasforma il nostro bacino in un immenso serbatoio di energia, pronto ad alimentare fenomeni meteorologici estremi come alluvioni e violente grandinate.

I cambiamenti in corso

Dimenticate il refrigerio del mare: il Mediterraneo sta cambiando volto. Negli ultimi anni le nostre acque si sono trasformate in un vero e proprio “hotspot” del riscaldamento globale, soffocate da ondate di calore marino (marine heatwaves) sempre più estese e prolungate. Fare un tuffo oggi non garantisce più il sollievo di un tempo: i dati confermano che i nostri mari somigliano sempre più a bacini tropicali. E la situazione sta per peggiorare: con il termometro in ulteriore salita nei prossimi giorni, il rischio di severe ‘heatwave marine’ si allungherà inevitabilmente per gran parte del mese di agosto. Mari sempre più caldi nei prossimi giorni. La fase estremamente calda dell’ultimo mese dovuta alla presenza dell’anticiclone africano sta avendo delle conseguenze dirette sulle temperature dei nostri mari. La mappa qui sotto mostra chiaramente come l’accumulo di calore non sia limitato a singole coste, ma coinvolga ampie porzioni del bacino del Mediterraneo, trasformandolo in un vero e proprio “serbatoio” di energia. Nei primi di agosto potremmo registrare valori intorno ai 29/30°C (proprio come ai Tropici!) in diversi settori dei nostri mari. Stiamo parlando di scarti termici rispetto alle medie di riferimento di +5°C, una deviazione enorme per un ecosistema marino.Con queste condizioni aumentano sensibilmente le possibilità di ripetute Marine Heatwave (ondata di calore marino).

Il fenomeno

Che cos’è una Marine Heatwave? Così come avviene sulla terraferma, anche il mare può subire delle vere e proprie “ondate di calore”. Si parla di Marine Heatwave quando la temperatura superficiale dell’acqua supera per diversi giorni consecutivi (o addirittura settimane) la media climatologica del periodo. Il Mediterraneo è particolarmente vulnerabile a questo fenomeno perché è un bacino semichiuso: l’acqua si scalda molto più velocemente rispetto agli oceani aperti e disperde il calore con molta più difficoltà. Conseguenze: sviluppo do fenomeni meteorologici estremi. Questo eccesso di calore immagazzinato nel mare non è solo un problema per la biodiversità marina (che subisce un forte stress termico), ma rappresenta anche il “carburante” ideale per lo sviluppo di fenomeni meteorologici estremi. Le acque surriscaldate, infatti, aumentano l’evaporazione e saturano l’aria di umidità, creando un enorme accumulo di energia potenziale pronto a scatenarsi sotto forma di alluvioni lampo e grandinate non appena un fronte instabile in discesa dal Nord Europa interagirà con questo calore latente. La storia recente, purtroppo, è ricca di questi eventi che sempre più spesso colpiscono l’Italia e molti altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Fonte Ansa