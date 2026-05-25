Caldo record fuori stagione nel Regno Unito: temperature a 33,5 gradi

Temperature da piena estate nel cuore della primavera nel Regno Unito. L’ondata di calore senza precedenti per la stagione – così la descrive il Met Office, l’ufficio meteorologico britannico – fa registrare vicino Londra una nuova temperature da primato a maggio. Oltre ottant’anni dopo i 32,8 gradi del 1944, infatti, a Heathrow si è arrivati a 33,5. L’aumento delle temperature segna quindi un nuovo record in Inghilterra, dopo che lo scorso anno era stato classificato come il più caldo dall’inizio delle misurazioni. Gli esperti avvertono però che il Paese non è preparato ad affrontare le ondate di calore, che si verificano con sempre maggior frequenza per via del cambiamento climatico.

Record fuori stagione

Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino a Londra, mentre continua l’ondata di caldo fuori stagione nel Paese. Lo ha comunicato il Met Office. Il precedente primato per una giornata di maggio era di 32,8 gradi, raggiunti per la prima volta nel 1922 e nuovamente nel 1944.

Senza precedenti

“Le temperature a Heathrow hanno raggiunto i 33,5 gradi, battendo in via provvisoria il record assoluto per il mese di maggio”, si legge sui profili social dell’ufficio meteorologico britannico. E ancora: “I record vengono di solito superati di frazioni di grado, il che rende questa ondata di calore senza precedenti per il periodo dell’anno”.

L’ultimo di una serie

Di solito temperature del genere si raggiungono al massimo nel pieno della stagione estiva e non di certo in primavera. È solo l’ultimo di una serie di record superati nel Regno di recente, con l’anno scorso classificato come il più caldo da quando si compiono le misurazioni. Gli scienziati hanno lanciato una serie di avvertimenti, anche di recente, sottolineando come il Paese non sia preparato ad affrontare le ondate di calore sempre più frequenti provocate dal cambiamento climatico.

Fonte Ansa