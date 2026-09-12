Caldo record: frutta e ortaggi cambiano volto nei mercati

L’estate segnata da temperature record continua a produrre effetti sui mercati ortofrutticoli e ittici all’ingrosso. Il caldo intenso ha ridotto temporaneamente la disponibilità di alcuni ortaggi, soprattutto quelli a foglia, mentre nel Mediterraneo le acque particolarmente calde hanno spinto diverse specie ittiche in profondità, complicandone la cattura. Non mancano però le opportunità per i consumatori: tra i prodotti più convenienti della settimana spiccano i totani, mentre sul fronte della frutta si distinguono uva, fichi d’India e prime mele.

Gli effetti del caldo record

Le temperature record di questa estate hanno lasciato il segno sui mercati ortofrutticoli all’ingrosso, impattando in particolare sugli ortaggi a foglia e riducendone temporaneamente la disponibilità. Gli strascichi del caldo si fanno sentire anche in mare. Le elevate temperature del Mediterraneo hanno spinto i pesci bianchi in profondità, rendendo difficoltosa la cattura di molte specie. Il quadro emerge dal report de La Borsa della Spesa, curato da Bmti e Italmercati, con il supporto di Consumerismo No Profit, per orientare i consumatori sugli acquisti della settimana.

Totani abbondanti e convenienti

Tra le note positive sul fronte ittico spicca invece la disponibilità dei totani, abbondanti e convenienti. I prezzi sono in calo del 18,3% rispetto alla settimana precedente, con quotazioni che oscillano tra 7 e 12 euro al chilo, a seconda della pezzatura.

Uva, una delle scelte consigliate

Per la frutta, l’uva da tavola è tra i prodotti più consigliati. La varietà Vittoria sta chiudendo la campagna tra 1,30 e 1,50 euro/kg all’ingrosso, mentre fanno il loro ingresso la Pizzutello e la prima uva Italia, entrambe tra 2 e 2,50 euro/kg. L’uva apirena, cioè senza semi, mantiene quotazioni più alte, tra 3 e 3,50 euro/kg, a causa dei volumi più contenuti. Nel complesso, i prezzi dell’uva segnano comunque un lieve calo, pari all’1%.

Fichi d’India in anticipo

Spinti dal caldo estremo, con due settimane di anticipo, sono arrivati anche i fichi d’India. Il calibro piccolo si attesta tra 1 e 1,10 euro/kg. È iniziata infine la raccolta delle prime mele Royal Gala. Il prodotto di pianura quota tra 0,90 e 1 euro/kg, mentre quello di montagna oscilla tra 1,20 e 1,50 euro/kg, in base alla pezzatura.

Melanzane e cavoli cappucci tra le occasioni

Sul fronte degli ortaggi non mancano le eccezioni positive. Bmti segnala ottime quotazioni per le melanzane, tra 1,40 e 1,70 euro/kg, e per i cavoli cappucci, in calo del 2,7% rispetto alla scorsa settimana e acquistabili tra 0,80 e 1 euro/kg.

Fonte Ansa