Caldo estremo sull’Italia: in arrivo il picco dell’ondata

L’Italia si prepara ad affrontare la fase più intensa della terza ondata di calore dell’estate, con temperature in ulteriore aumento e un numero crescente di città interessate dal livello massimo di allerta. Se al Centro-Sud il caldo continuerà a farsi sentire con valori prossimi ai 40 gradi, al Nord il progressivo indebolimento dell’alta pressione favorirà lo sviluppo di temporali anche intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Un quadro meteorologico caratterizzato da fenomeni estremi che impone particolare attenzione non solo per i possibili disagi, ma anche per gli effetti che il caldo prolungato può avere sulla salute, soprattutto tra le persone più fragili.

Le temperature

La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi, ieri in alcune località della Sardegna ma il peggio deve ancora venire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle sette di oggi alle 15 di giovedì. Già da oggi sono però in arrivo violenti temporali soprattutto al Nord, a seguito del cedimento dell’alta pressione, e la Protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in due regioni: Veneto ed Emilia-Romagna.

L’allerta

Un quadro di allerta non solo ambientale: in aumento, con la canicola, sono anche i possibili rischi per la salute fisica e mentale. L’indebolimento del campo di alta pressione sul Nord-Italia, associato a correnti di aria più fresca in quota, avverte la Protezione civile, favorirà, nel pomeriggio e nella serata di domani, l’innesco di temporali anche di forte intensità su gran parte delle regioni settentrionali. Da qui l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per temporali su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Nubifragi sono previsti anche durante il week end e porteranno, spiegano i meteorologi, un abbassamento delle temperature di 4-5 gradi, calo che manterrà tuttavia la colonnina di mercurio, comunque, sui 33-34 gradi.

Le conseguenze

Questo meteo ‘impazzito’, che oscilla tra canicola e nubifragi, sta caratterizzando le ultime settimane ed è di oggi la notizia del ferimento a Pordenone di dieci allievi dell’Accademia militare di Modena a causa nell’onda d’urto provocata dalla caduta di un fulmine durante un forte temporale. I militari sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti nei Pronto soccorso di Spilimbergo e Pordenone. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Si è temuto il peggio anche sulle Dolomiti di Sesto (Bolzano) nei pressi del rifugio Tre Scarperi, dove nel pomeriggio si è staccata una grossa frana di detriti a causa di un forte e improvviso temporale. Sono stati subito allertati i soccorsi ma fortunatamente la frana non ha fatto vittime. Dai temporali al caldo estremo: a Cremona, un ragazzino di 11 anni è rimasto chiuso in auto per 40 minuti nel parcheggio di un supermercato mentre la mamma faceva la spesa. A lanciare l’allarme è stato un cliente del market. Il bambino aveva difficoltà respiratorie. I poliziotti sono riusciti a farlo uscire dal portellone del bagagliaio per poi consegnarlo ai soccorritori. La mamma è stata denunciata in stato di libertà. A Sassari, intanto, il Comune ha attivato la prima rete di rifugi climatici della Sardegna, con 22 siti dove trovare refrigerio aperti al pubblico. Ed in occasione della Giornata europea per le vittime della crisi climatica, in programma domani, il Patto europeo per il clima organizza iniziative pubbliche a Venezia e Nuoro per ricordare le vittime, informare sui rischi e promuovere luoghi sicuri per le comunità. E’ allerta anche per la salute. Non solo insolazioni, peggioramento di malattie del cuore e dei polmoni e di quelle metaboliche come il diabete. Il susseguirsi di ondate di calore può mettere a rischio anche la salute mentale, aumentando le riacutizzazioni in chi soffre di ansia e depressione. “Ci sono diversi studi epidemiologici che mostrano che durante le ondate di calore si verifica un aumento di ricoveri per patologie psichiatriche”, spiega il presidente della Società Italiana di Psichiatria, Guido Di Sciascio.

Le altre aree d’Europa

L’emergenza caldo non riguarda solo l’Italia. Secondo i dati provvisori dell’Ufficio federale di statistica tedesco, il numero dei decessi registrati durante l’ondata di caldo nell’ultima settimana di giugno è stato superiore del 32% alla media dei quattro anni precedenti. Complessivamente, nella settimana dal 22 al 28 giugno in Germania sono decedute 23.900 persone, circa 7.100 in più rispetto a sole due settimane prima.

Fonte Ansa