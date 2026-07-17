Caldo estremo sull’Italia: fine settimana con picchi fino a 46 gradi al Centro-Sud

L’Italia si prepara a vivere il momento più intenso dell’attuale ondata di calore, con temperature eccezionali che in alcune aree potranno raggiungere i 46°C. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, il Paese è ormai entrato in una fase climatica caratterizzata da eventi estremi sempre più frequenti, conseguenza diretta del cambiamento climatico. Oltre al caldo record, aumentano anche i rischi legati ai fenomeni temporaleschi violenti, alimentati dall’enorme energia accumulata nell’atmosfera. Un primo, parziale sollievo è atteso dalla prossima settimana, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Le previsioni

L’Estate degli eccessi: ne abbiamo parlato con Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it. I valori registrati in questi giorni fanno impressione. Qual è l’attuale fotografia climatica dell’Italia?” Siamo immersi nel nuovo clima estremo del XXI secolo, dove l’eccesso è diventato la norma. Nelle prossime ore toccheremo i 42°C a Cagliari e i 41°C a Foggia, 38 a Roma e Firenze con picchi vertiginosi di 46°C nelle zone interne della Sardegna e 45°C in Sicilia. E attenzione: si tratta solo di una media, sappiamo bene che nelle ultime Estati abbiamo registrato picchi persino superiori.”

Il confronto

Rispetto alle Estati di qualche decennio fa, quanto è peggiorata la situazione? “Il confronto con gli anni Ottanta e Novanta è impietoso. All’epoca, durante le ondate più intense, ci fermavamo a 32-34°C, sfiorando i 37-38°C solo al Sud e con grande eccezionalità. Il cambiamento climatico innescato dall’uomo ha innalzato le temperature medie del nostro Paese di almeno 4°C!”Questo calore estremo ha conseguenze dirette anche sui temporali?” Assolutamente sì. Il calore estremo è il ‘carburante’ dell’atmosfera. L’altra faccia della medaglia del grande caldo sono i fenomeni violenti: l’equazione è che “tanto caldo equivale a tanti temporali”. Assistiamo troppo spesso a nubifragi improvvisi, venti di downburst oltre i 120 km/h e grandinate con chicchi enormi, fino a 10 centimetri.

Il fine settimana

“Cosa ci aspetta per l’imminente fine settimana? “Sarà un weekend da copione critico. Raggiungeremo il picco assoluto di questa ondata: mentre il Centro-Sud continuerà a bruciare sotto il Solleone toccando i 46°C, al Nord l’energia accumulata innescherà nuovi focolai temporaleschi, a tratti anche forti. “C’è una via d’uscita all’orizzonte per tornare a respirare? “Sì, l’anticiclone africano si sposterà provvidenzialmente verso ovest. Da lunedì il Nord riavrà massime tollerabili sui 32-33°C, seguito martedì dal Centro con 32-34°C. Al Sud e sulle Isole la fase africana proseguirà, seppur attenuata, con punte di 38-39°C in Sicilia, ma il clima risulterà globalmente meno opprimente.

Fonte Ansa