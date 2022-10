Caldo anomalo nel Ponte di Ognissanti

Le previsioni meteo per il Ponte di Ognissanti, prevedono che, sull’Italia, ci saranno condizioni metereologiche ottimali fino a martedì 1° novembre.

Le temperature in arrivo

Si prevede che, sia in montagna che al mare, le temperature saranno miti. In particolare, a Cortina d’Ampezzo ci saranno 20 gradi, con lo zero termico che si avrà attorno ai 3700 metri e a Cervinia invece, sono attesi 15 gradi. In diverse località della Sardegna e della Sicilia si supereranno i 30 gradi con una leggera diminuzione delle temperature prevista nel fine settimana. Nei fondivalle alpini si continueranno a registrare temperature decisamente miti, con punte intorno ai 25 – 26 gradi, alternate ad alcune brevi interruzioni. Roma continuerà ad essere lambita dalla cosiddetta “Ottobrata” con temperature previste tra i 26 e i 27 gradi.

L’inizio di novembre

A partire dal 3 novembre sono previste delle piogge. La cosiddetta “Novembrata” invece, ossia il permanere di temperature miti, sarà molto meno accentuata e si verificherà quasi esclusivamente nelle regioni meridionali, in particolare Sicilia e Puglia.