Caldo africano sull’Italia: weekend da bollino rosso

L’Italia si prepara ad affrontare uno dei fine settimana più caldi dell’estate. L’arrivo di una nuova e intensa ondata di calore africano farà schizzare le temperature ben oltre le medie stagionali, con condizioni particolarmente difficili nelle grandi città e nelle aree interne. Tra sabato e domenica è atteso il picco dell’episodio, accompagnato da un sensibile aumento dell’afa e del disagio bioclimatico. Unica parentesi, i possibili temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici.

Le previsioni

Ci attende un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte climatico, soprattutto per chi mal sopporta il caldo intenso. Proprio tra sabato e domenica, infatti, è previsto il picco di calore della nuova ondata africana che sta per attanagliare l’Italia, con temperature che si porteranno ben al di sopra delle medie stagionali. Il nostro Paese sta per essere di nuovo avvolto da un robusto campo di alta pressione di matrice subtropicale. I venti molto caldi provenienti dall’Africa alimentano ulteriormente questa configurazione atmosferica, favorendo un deciso aumento delle temperature. A tutto ciò si accompagnerà, nei prossimi giorni, anche un sensibile incremento dell’afa e un marcato peggioramento del disagio bioclimatico

Il fine settimana

Sarà proprio tra sabato e domenica che si registrerà il picco di calore. Le temperature massime potranno toccare punte di 39-40 °C su molte zone del Centro e della Valle Padana, interessando città come Milano, Bologna, Ferrara, Firenze e anche Roma. Il caldo si farà sentire anche in montagna: lo zero termico, ovvero la quota alla quale la temperatura raggiunge gli 0 °C, si porterà ben oltre i 4200-4300 metri, confermando l’eccezionale intensità dell’ondata di calore. Dal punto di vista meteorologico, l’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte della Penisola. Le uniche eccezioni riguarderanno alcuni settori delle Alpi e della dorsale appenninica, dove durante le ore più calde della giornata potranno svilupparsi i classici temporali di calore. Si tratterà di fenomeni generalmente localizzati, ma che in alcuni casi potranno sconfinare verso i fondovalle e le aree pianeggianti limitrofe, portando brevi rovesci. Insomma, prepariamoci ad un fine settimana davvero bollente, ideale per cercare refrigerio in piscina, al mare o anche in montagna, dove però sarà opportuno tenere sempre a portata di mano un ombrello, soprattutto durante le ore pomeridiane. E per chi resto, invece, nelle grandi città, sarà importante adottare alcuni semplici accorgimenti per affrontare al meglio il caldo: bere molta acqua, evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata e limitare gli sforzi fisici all’aperto. Il caldo è destinato poi a proseguire almeno per gran parte della prossima settimana.

Fonte Ansa