Brasile, inondazioni a nord di Rio de Janeiro: almeno 18 morti

Almeno diciotto persone sono morte per le piogge torrenziali che hanno provocato frane e inondazioni nella località turistica di Petropolis, in una regione montuosa dello stato sudorientale brasiliano di Rio de Janeiro. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco.

“Finora sono stati confermati 18 morti causati da frane e inondazioni”, si legge in un comunicato dei pompieri di Rio, intervenuti con più di 180 uomini sul posto, situato 68 km a nord della città del carnevale brasiliano.

Le forti piogge hanno anche causato una grossa frana che ha ucciso quattro delle 18 vittime. Strabilianti le immagini che circolano sul web degli allagamenti e del distaccamento del monte.

