Bolivia: dichiarato lo stato di emergenza per “El Niño”

La Bolivia si trova ad affrontare una delle sfide ambientali e umanitarie più critiche degli ultimi anni a causa dell’impatto devastante del fenomeno climatico El Niño. Di fronte all’aumento dei rischi legati a eventi estremi, il governo ha deciso di intervenire tempestivamente per proteggere le comunità più vulnerabili, salvaguardare il settore agricolo e garantire la sicurezza idrica su tutto il territorio nazionale, mobilitando risorse straordinarie e attivando reti di cooperazione internazionale per coordinare gli aiuti umanitari.

Lo stato di emergenza

Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per far fronte agli effetti del fenomeno climatico El Niño, che minaccia il Paese con siccità e inondazioni. Il provvedimento, formalizzato con il decreto supremo 5759, consentirà di mobilitare risorse umane ed economiche, potenziare le squadre di soccorso e coordinare gli interventi con le autorità locali e gli organismi di cooperazione internazionale. Lo riferiscono i media locali.

L’impatto territoriale

Secondo gli ultimi dati del viceministero della Difesa civile, la siccità ha già colpito oltre 78.000 famiglie in sei dei nove dipartimenti boliviani e causato la perdita di oltre 75.000 capi di bestiame. Sono inoltre 63 le comunità che hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa della carenza d’acqua. Paz ha avvertito che il fenomeno potrebbe avere conseguenze particolarmente gravi, alternando periodi di siccità a precipitazioni intense e inondazioni. Anche le Nazioni Unite hanno segnalato il rischio che l’attuale episodio di El Niño raggiunga un’intensità eccezionale.

Fonte Ansa