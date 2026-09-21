Autunno anomalo sull’Italia: caldo e precipitazioni intense in vista di ottobre

L’autunno potrebbe iniziare con caratteristiche tutt’altro che tipiche sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo. Le ultime proiezioni meteorologiche delineano infatti uno scenario caratterizzato da temperature ancora superiori alle medie stagionali, soprattutto al Nord e al Centro, ma anche dalla possibilità di un ritorno delle perturbazioni atlantiche nel corso di ottobre. A rendere il quadro particolarmente interessante sono inoltre le temperature ancora elevate dei mari italiani, che potrebbero contribuire ad alimentare fenomeni temporaleschi intensi.

Temperature sopra la media e l’ipotesi “Ottobrata”

L’inizio dell’Autunno potrebbe risultare in parte anomalo sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia a causa dei movimenti di masse d’aria su scala emisferica che si verranno a creare nelle prossime settimane, con conseguenze sull’avvio del prossimo mese di ottobre. Temperature sopra la media e l’ipotesi “Ottobrata”. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo (ECMWF) confermano una fase con temperature ancora superiori alle medie climatiche di riferimento su buona parte dell’Europa, Italia compresa. In particolare, sono attese anomalie positive fino a 3°C specie sulle regioni del Nord e parte di quelle del Centro. In questo contesto non si esclude la possibilità della tipica “Ottobrata”. Con questo termine storico (nato a Roma per indicare le tradizionali gite fuori porta ottobrine a fine vendemmia) in meteorologia si identifica un periodo di tempo stabile, soleggiato e insolitamente mite dominato dall’alta pressione, con giornate caratterizzate da temperature quasi estive nella prima parte dell’Autunno.

Surplus di pioggia dopo metà mese

Sul fronte delle piogge, con il mese di ottobre torneranno sul bacino del Mediterraneo anche le perturbazioni atlantiche stile autunnale. Nel dettaglio i modelli mostrano un potenziale surplus di precipitazioni dopo la metà del mese al Nord Ovest e parte del Centro Sud. A fare la differenza saranno verosimilmente le temperature superficiali dei nostri mari, ancora particolarmente elevate (fino a +5°C sopra la media stagionale). Il mare caldo agisce infatti come una fonte di energia per l’atmosfera, capace di fornire l’umidità e il calore necessari allo sviluppo di celle temporalesche particolarmente intense e organizzate. Ci attende quindi un avvio di ottobre caratterizzato da scenari diversi: da un lato la possibilità di parentesi stabili e gradevoli con temperature miti, dall’altro la possibilità di fenomeni meteo intensi a causa dell’elevata energia termica ancora accumulata nei bacini meridionali. I prossimi aggiornamenti permetteranno di sciogliere le riserve sulla traiettoria precisa dei primi fronti perturbati.

Fonte Ansa