Australia verso l’estate: El Nino record e capacità antincendio in declino

L’Australia entra in estate con l’imminente arrivo un fenomeno El Nino di potenza record e in un netto declino della capacità di lotta antincendio, mentre uno studio nazionale avverte che gli imminenti incendi boschivi costeranno all’economia una media di 6 miliardi di dollari l’anno per i prossimi 30 anni, quasi il triplo di precedenti stime.

Meno volontari e incendi sempre più feroci

Il gruppo Emergency Leaders for Climate Action, in un rapporto pubblicato oggi dal titolo ‘Prepare or pay: Counting the cost of climate-fuelled bushfires’, riporta che nel 2023-24 vi sono state meno persone volontarie con le agenzie australiane anti-incendi, rispetto a quattro anni prima, mentre il personale stipendiato è aumentato di appena 433 posizioni a tempo pieno. Questo avviene mentre l’inquinamento e il clima rendono gli incendi boschivi “più feroci, dannosi e costosi”, avverte il rapporto, mentre le più lunghe stagioni degli incendi limitano il lavoro di bruciatura di riduzione dei rischi, più giorni di estremo pericolo di incendi, e più incendi remoti appiccati da fulmini.

Satelliti, droni e intelligenza artificiale per individuare le fiamme

Il generale maggiore Peter Dunn, un ex commissario dell’Autorità servizi di emergenza e ora con Emergency Leaders for Climate Action, sostiene che l’Australia debba avviare un sistema di early detection di incendi remoti attraverso immagini satellitari, sorveglianza con droni, infrared sensing e intelligenza artificiale. Un sistema sostenuto con squadre di pronto intervento che possano estinguere prontamente le fiamme. “Il clima è talmente cambiato che dobbiamo affrontare eventi estremi che alimentano incendi più feroci e più lunghi”, ha detto Dunn.

La richiesta di almeno 12 aerei-serbatoi

Il generale ha chiesto che l’Australia acquisti almeno 12 aerei-serbatoi per migliorare la capacità anti-incendi perché le stagioni degli incendi si avvicinano sempre più tra loro e si sovrappongono agli incendi negli Stati Uniti dell’Australia, che possiede un solo aereo serbatoio e non può continuare a prenderli in prestito dagli Stati Uniti.

Fonte Ansa