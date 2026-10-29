Arriva il gelo dal Nord Europa: scatta l’allerta maltempo per il weekend

Il panorama meteorologico italiano si prepara a subire una svolta drastica e anticipata rispetto alla stagione, inaugurando una fase tipicamente invernale. Un imponente afflusso di correnti gelide provenienti direttamente dal Nord Europa è pronto a irrompere sulla penisola, portando con sé un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Questo cambiamento repentino non interesserà soltanto le temperature, ma coinvolgerà anche la stabilità atmosferica con piogge estese, nevicate a bassa quota e raffiche di vento particolarmente intense che accentueranno la sensazione di freddo sulla pelle.

Peggioramento meteo e formazione del ciclone

Dal weekend il quadro meteorologico andrà deteriorandosi su gran parte d’Italia a causa dell’afflusso di correnti d’aria decisamente più fredde in arrivo dal Nord Europa. Queste masse d’aria, oltre a determinare precipitazioni diffuse, con nevicate fino a quote basse sui rilievi, in particolare al Centro-Sud, favoriranno anche la formazione di una bassa pressione sui mari italiani a partire dalla giornata di domenica 1° novembre.

Venti forti e calo termico

Quest’area ciclonica innescherà forti venti di Grecale e di Tramontana su buona parte delle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori, con raffiche a oltre 40 km/h. Il vento continuerà a soffiare intenso anche in avvio della prossima settimana con ancora correnti fredde dai quadranti settentrionali. Questo vento favorirà anche un sensibile calo delle temperature, accentuato ulteriormente dal cosiddetto effetto wind chill.

L’effetto wind chill e le prospettive

L’effetto wind chill: esso rappresenta la percezione della temperatura da parte del corpo umano in presenza di vento. Poiché l’aria in movimento rimuove rapidamente il sottile strato di calore corporeo che circonda la pelle, a parità di temperatura reale, quella apparente può risultare anche di diversi gradi inferiore, acuendo la sensazione di freddo. A titolo di esempio si rileva che, per temperature intorno ai 10-15°C, ogni incremento di circa 10 km/h del vento fa scendere la temperatura percepita dalla pelle di circa 2°C (e l’effetto diventa progressivamente ancora più marcato man mano che la temperatura reale dell’aria scende sotto lo zero). In definitiva, si profila una fase decisamente fredda, caratterizzata da sostenute raffiche di vento e da un calo termico. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione dei prossimi aggiornamenti per seguire la traiettoria esatta del vortice depressionario e la distribuzione dei fenomeni più intensi.

Fonte Ansa