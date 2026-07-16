Allerta caldo: le città da bollino rosso salgono a 19

Dalle 16 di domani alle 19 di sabato, aumenta il numero della città bollino rosso per l’emergenza caldo dovuta alle ondate di calore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Ancona, Civitavecchia e Catania andranno a universi alle lista che va da Torino a Palermo. L’allerta rossa indica un forte rischio generale per salute anche delle persone in buone condizioni fisiche.

L’emergenza caldo

Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: saranno 16 domani ma sabato 18 luglio le città in rosso per l’emergenza caldo saliranno a 19. Domani le città più calde saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno alla lista anche Ancona, Civitavecchia e Catania. Domani sono previste anche otto città col bollino arancione (Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania), mentre sabato saranno cinque (Verona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina).

Il livello di rischio

Il bollino Rosso (Livello 3) indica un’emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni. Il bollino arancione (Livello 2) indica rischio per i fragili: le temperature sono alte e possono causare problemi di salute nei gruppi di persone più deboli (anziani, malati, bambini).

Fonte Ansa