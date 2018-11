DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018, 05:00, IN TERRIS

Viva le donne

RAFFAELE BONANNI

U

n quotidiano rivela che a spingere Berlusconi a intimare a Salvini di rompere coni i 5 stelle, pena la definitiva rottura dell’alleanza storica, sono state soprattutto le parlamentari. Si sostiene, con una punta di derisione, che oramai a Forza Italia comandano le donne. Non credo che questo sia un male per la politica. Nell’ultimo ventennio in politica è successo di tutto; non sarà certo un eventuale partito di amazzoni ad alimentare ulteriori problemi. Anzi, tra tanta incertezza e confusione ci guadagneremmo in concretezza e determinazione.

