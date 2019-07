DOMENICA 21 LUGLIO 2019, 05:00, IN TERRIS

Un grande programma di governo!

RAFFAELE BONANNI

I

dati parlano chiaro ed i conti non tornano. L’economia sommersa non dichiarata dagli italiani equivale a 119 miliardi per l’anno passato. Il sud evade più di tutti, con Campania, Calabria e Sicilia. Se dovessero pagare tutti, avremmo tutti i soldi per finanziare un dimezzamento delle tasse; ma la storia è vecchia. Da decenni si fanno questi discorsi: lotta alla evasione con norme più drastiche e controlli senza sosta, ma la verità è che ne si sono varate norme severe, come neanche si sono fatti controlli sistematici. Invece condoni mascherati e non si sono sviluppati con impegno molto convinto. È bene che ciascuno di noi si convinca; finché la situazione non cambia, la pressione fiscale diventerà sempre più pesante. Se davvero si volesse ridurre le tasse in Italia, occorrerebbero due iniziative: ridurre la metà delle tasse, e colpire con grande rigore gli evasori che dovessero continuare anche a tasse ridotte. La situazione, volendo, è molto chiara: i governanti devono saper conquistare popolarità non lasciando correre la evasione, ma riducendo drasticamente le tasse. Questo sì che è un grande programma di governo.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it