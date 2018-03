SABATO 10 MARZO 2018, 05:00, IN TERRIS

L'assegno che non c'è

RAFFAELE BONANNI

I

l fatto che si vada in alcune località del sud alla ricerca dei moduli per ottenere il reddito di cittadinanza (al momento non fruibile) dopo il grande discutere in campagna elettorale, dimostra che questo problema è stato preso sul serio da una parte importante dei cittadini. Peccato che la cosa sia stridente con la condizione economica del Paese e con l’ancestrale bisogno di guadagnare il proprio pane lavorando. Ma è preoccupante il comportamento di chi sembra non essere d’accordo con questa soluzione per i disoccupati e si limita solo a sfruttare la momentanea delusione di cittadini che pensavano di incassare già l’assegno. Infatti non indicano né alternative credibili né descrivono l'incompatibilità fra la nostra economia e la dignità della persona. Si limitano a bearsi del fatto che le persone cercano moduli da compilare per il diritto a un reddito non disponibile. Italietta!