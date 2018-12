LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018, 05:00, IN TERRIS

Il regalo di quest'anno

RAFFAELE BONANNI

A

nche quest’anno giunge al suo termine ma non è passato invano. Infatti, ognuno di noi ha accumulato altre esperienze, ha conosciuto altre persone. Insomma la ruota della storia gira e trae alimento dalle cose che facciamo: così il mondo va avanti. Tutto questo è lo straordinario disegno del Signore per ognuno e per tutti.

