VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Il galateo della Serracchiani

RAFFAELE BONANNI

a Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha inviato ai Sindaci della Regione un galateo che indica come dovranno vestirsi e comportarsi per dare più dignità allo svolgimento della funzione pubblica. Iniziativa che ha scatenato non poche polemiche.

La Serracchiani, ha almeno 2 volte ragione: primo, perché è importante garantire decoro alla funzione pubblica degli amministratori, secondo perché qualora si fosse carenti nelle attività amministrative, che almeno ciò avvenga nel rispetto delle più elementari regole di bon ton e di ordine.