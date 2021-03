Esorcizzare il timore

“Oggi c’è in ogni nazione proprio tanta confusione per un virus con la corona che rincorre ogni persona. Lui svolazza molto in fretta, senza usare la lambretta e si posa sulle manine, chiuso in tante goccioline”, inizia così la “Filastrocca per i bambini”, scritta dalla maestra Maria Agostina Taglietti, che per 42 anni ha insegnato alla scuola statale per l’infanzia “San Bernardino” a Caravaggio in provincia di Bergamo. Un anno fa il Covid-19 divenne una nenia in quartine che cominciò a girare tra social e whatsapp di genitori per “esorcizzare la paura dei più piccoli di cui nessuno parla, mentre delle borse in calo si occupano tutti“, sottolinea la maestra bergamasca.

Consigli e sorrisi

“Ma noi cosa dobbiam fare per riuscirlo ad evitare? Alcune regole rispettare e le mani sempre lavare. Se ti viene uno starnuto e il fazzoletto hai perduto, sai cos’è che devi fare? Nel tuo braccio fallo andare!. E se un amico vuoi incontrare, tu lontano dovrai stare: quattro passi devi contare se con lui vuoi parlare”, prosegue la cantilena, “con le mani non si tocca faccia, naso, occhi e bocca. E se questo osserverai il contagio eviterai”. La lingua dei piccoli, dunque, come antidoto alla paura dell’infezione da Covid-19. A Caravaggio, celebre per uno dei santuari mariani più importanti d’Italia, la maestra Maria Agostina è un’istituzione.

Con gli occhi dell’infanzia