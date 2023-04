Vacanze in patria. Il turismo come preziosa risorsa economica nazionale. Fiere pasquali all’insegna dell’autarchia. Gli italiani scelgono L’Italia per le vacanze di Pasqua 2023, secondo Jetcost. Ben 14 mete nazionali tra le 25 più ricercate per queste vacanze pasquali. Gli italiani hanno ritrovato la voglia di viaggiare, lo dimostra anche il fatto che, secondo il motore di ricerca di voli e hotel, le loro ricerche di voli sono aumentate del 32%. Mentre quelle degli hotel del 41% rispetto alla Pasqua 2019, l’anno precedente alla pandemia. E una buona percentuale di italiani che ha in programma di viaggiare in questa Pasqua ha optato per l’Italia, in particolare per 14 città. Napoli (1), Palermo (4), Catania (5), Roma (6), Milano (8), Torino (10). Venezia (11), Bari (15), Cagliari (17), Lamezia Terme (18), Bologna (19), Brindisi (23). Verona (24) e Firenze (25). Sono tra le prime 25 città più ricercate al mondo dai turisti italiani per queste vacanze di Pasqua utilizzando Jetcost.

Vacanze pasquali

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2023 indicano che nei primi venticinque posti, oltre alle città italiane, ci sono le capitali e le grandi città dei paesi europei come Parigi, che si piazza al secondo posto. Barcellona (3), Amsterdam (7), Madrid (9), Londra (12), Valencia (13), Praga (14), Lisbona (16), Vienna (20) e Siviglia (21). Dubai è la destinazione a lungo raggio più popolare, al 22esimo posto. Per tutti coloro che non sanno ancora dove andare, Jetcost suggerisce alcune destinazioni esotiche, forse non così popolari, ma con ottime offerte in questo periodo dell’anno. I turisti stranieri visiteranno soprattutto città e centri d’arte, le aree dei laghi, le località di montagna e le aree rurali e di collina. Invece, la domanda italiana sarà maggioritaria nelle località costiere e termali.

Settimana santa

Per le festività pasquali si registra un consistente aumento di interesse verso l’Italia, soprattutto da parte di visitatori tedeschi, francesi, britannici, statunitensi, svizzeri, olandesi, austriaci e polacchi. Questi in parte compenseranno le quote ancora mancanti dei mercati quali Cina, Russia, Giappone, Australia, Corea del Sud, India, Brasile e Canada. Un leggero aumento delle prenotazioni è stato segnalato anche per i turisti provenienti dalla Spagna e dal BelgioIgnazio Ciarmoli è il direttore marketing Jetcost. “L’interesse degli italiani per il proprio Paese non viene meno in nessun periodo dell’anno- afferma-. Naturalmente, i periodi di vacanza un po’ più lunghi come la Settimana Santa e la Pasqua aumentano il numero di ricerche e prenotazioni. Per quanto possiamo vedere, i turisti hanno ancora desiderio di sole, spiagge, feste religiose, cultura, gastronomia, shopping, buoni alberghi e infrastrutture. E l’Italia ha tutto questo da offrire e le sue città sono ancora una volta le più ricercate dai turisti nazionali”. Jetcost è un motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi. Questo significa che confronta i prezzi offerti da oltre 250 agenzie di viaggio e compagnie aeree per trovare il miglior prezzo per ogni tipo di viaggio. Una volta che l’utente ha deciso su Jetcost il viaggio che vuole fare, basta cliccare sul prezzo prescelto. E si viene reindirizzati direttamente alla pagina dell’agenzia di viaggi che offre la prenotazione del volo, dell’hotel o del noleggio auto.

Turismo in Italia

Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto sono le sei regioni più visitate e accolgono complessivamente il 51,2% degli spostamenti interni. Per lavoro, si viaggia di più verso Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna che, insieme, ospitano oltre il 45% dei viaggi d’affari in Italia. Il turismo è uno dei settori economici dell′ Italia. L′Italia, nel 2019, fu il quinto più visitato al mondo con 65 milioni di arrivi stranieri secondo l’Istat, ed il secondo per numero di pernottamenti (221) dopo la Spagna (299), e davanti a Regno Unito (192) e Francia (137). Le presenze totali sono 432,6 milioni. Il turismo in Italia continua la sua crescita e per il periodo di Pasqua, sulla base delle prenotazioni attuali, sono attese 6,7 milioni di presenze nel sistema ricettivo ufficiale italiano, il +7,3% sul 2022.

Indagine previsionale

Un aumento, riferisce Sky, trainato dai visitatori stranieri, protagonisti di una crescita boom: nel fine settimana pasquale saranno infatti 3,3 milioni, il 49% del totale e il 12,1% in più rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall’indagine previsionale realizzata da Cst per Assoturismo Confesercenti, che sottolinea però come anche la domanda da parte dei turisti italiani – che per ora è stimata a 3,4 milioni di presenze – potrebbe riprendere quota: sul rallentamento, infatti, incide anche l’incertezza meteo di questi giorni. Secondo l’indagine, per la settimana delle festività pasquali si stimano 469mila presenze in più rispetto al 2022, con il 65% delle sistemazioni disponibili nelle strutture ricettive già prenotate. La tendenza attesa è positiva in tutto il Paese, anche se non uniforme per tutte le tipologie di offerta e tutte le aree. Saranno le regioni del Centro Italia a registrare le variazioni più significative dei flussi con il +9,3% (+4,5% di italiani e +14,7% di stranieri), seguite dalle regioni del Sud-Isole con il +7,7% (+3,4% di italiani e +14,2% di stranieri) e del Nord Est con il +7,2% (+3,4% di italiani e +10,9% di stranieri). Per il Nord Ovest la stima è del +5,4% (+2,1% di italiani e +9,2% di stranieri).