Stop all’usura e al riciclaggio. Al via nella capitale un progetto di formazione gratuita sui temi dell’educazione finanziaria e della legalità. Rivolto agli imprenditori non nati in Italia. Sono quattro le lezioni, in presenza e on line, dedicate ai “Rapporti con le banche e rischi finanziari”. Per accrescere le competenze finanziarie delle imprese. Favorirne il dialogo con le banche. E renderle più consapevoli dei rischi dell’usura e del riciclaggio. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Roma. Tramite il suo Osservatorio sulle Politiche per il contrasto alla criminalità economica. Assieme a Banca d’Italia, CNA e questura. A Roma, quindi, una risposta concreta ad una necessità ampiamente sentita dalla realtà produttiva. Nel biennio successivo allo scoppio dell’emergenza Covid, infatti, sono nate quasi 9 mila imprese con soci o titolari stranieri. Queste imprese sono generalmente molto piccole. Caratteristica che si associa a una marcata fragilità finanziaria.

Stop all’usura

“Quando le imprese si trovano in difficoltà economiche e non riescono ad avviare un rapporto proficuo con le banche si rivolgono, purtroppo, a sistemi informali o all’usura- – sottolinea Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma -. Con questa iniziativa, realizzata insieme a Banca d’Italia, CNA Roma e questura, puntiamo a sostenere ulteriormente il tessuto produttivo romano. E, in particolare, gli imprenditori non nati in Italia. Aiutandoli a rendere efficaci i rapporti con gli istituti di credito. A gestire le eventuali difficoltà finanziarie. Ed evitare i rischi delle truffe e del riciclaggio”. Un imprenditore straniero incontra maggiori difficoltà nella gestione della sua azienda. A causa di una minore padronanza della lingua italiana. E di una più limitata conoscenza delle leggi, del contesto istituzionale e del sistema finanziario. I quattro appuntamenti formativi sono gratuiti. Per seguirli è necessario iscriversi sul sito della Camera di Commercio di Roma.

Sos criminalità economica

Costituisce un passo fondamentale far conoscere meglio agli imprenditori non nati in Italia gli strumenti a loro disposizione. Per poter finanziare la propria società e gestire le difficoltà. Ciò è fondamentale per raggiungere l’inclusione finanziaria e una piena cittadinanza economica. Si tratta di un’esigenza già diffusamente avvertita prima della pandemia. Poi le situazioni critiche create o accen­tuatesi successivamente hanno reso ancor più necessario, per le imprese, approfondire le caratteristiche degli stru­menti di pagamento a loro disposizione. E conoscere le valutazioni delle banche nelle richieste di finan­ziamento. Il programma di formazione prenderà avvio il 7 marzo. E si articola in quattro moduli. Dedicati, rispettiva­mente, alla finanza personale. Al rapporto con le banche. Alla gestione delle difficoltà finanziarie. E a truffe, usura e riciclaggio.

Forme di tutela

Il primo appuntamento formativo on line è curato dalla Banca d’Italia. Presenterà i conti correnti. E i principali strumen­ti di pagamento. Incluse le rimesse. Ampia­mente utilizzate dagli immigrati per inviare denaro nei rispettivi paesi di provenienza. Verranno spiegate anche le forme di tutela del consuma­tore nei pagamenti al dettaglio. E le tipologie più frequenti di truffe informatiche. Il secondo modulo è curato dalla CNA Roma. Illustrerà le caratteristiche dei principali contratti bancari a servizio dell’attività d’impresa. Ossia apertura di credito in conto corrente, smobilizzo crediti, mutuo. Oltreché i criteri utilizzati dalle banche per valutare il merito di credito della clientela. Il ricorso alle garanzie prestate dai confidi e dal Fondo centrale di garanzia per le Pmi (piccole e medie imprese). E il funzionamento della Centrale dei rischi.

Allarme riciclaggio

Il terzo modulo è anch’esso gestito dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media Impresa della capitale. Sarà focalizzato sulla gestione delle difficoltà finanziarie dell’impresa. Verranno presentati alcuni indicatori. Utili per capire se l’azienda è in crisi. Poi i criteri di valutazione del merito di credito da parte delle banche. E le modalità di rinegoziazione con gli istituti di credito delle condizioni contrattuali. Dell’ultimo modulo si occupa la questura di Roma. E affronterà i temi dell’usura e del riciclaggio. Cioè la criminalità organizzata che si nasconde dietro finanziatori privati con il fine di impossessarsi dell’impresa. I finanziamenti da parte di soggetti non qualificati. Il pericolo di essere coinvolti in fatti di riciclaggio. Il sistema dell’usura. Le casistiche più frequenti. Dunque a lezione contro l’usura. A Roma un corso gratuito per imprenditori stranieri Nella capitale iniziativa congiunta di Camera di Commercio, Banca d’Italia, Cna e questura. Pagamenti, rapporti con le banche e usura. Un corso di formazione gratuita per imprenditori non nati in Italia.