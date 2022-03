Gara di solidarietà per il sostegno delle famiglie nell’Ucraina invasa dai russi. “Dei 60 mila lavoratori che abbiamo in Italia circa mille sono ucraini– afferma Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco-. In questo momento stiamo facendo un progetto di supporto per queste persone. Con la garanzia di prolungamento del contratto di lavoro. Intendiamo garantire un sostentamento e un sostegno alle persone che hanno in patria”. Aggiunge Malacrida: “Nell’ultima settimana sono arrivate molte segnalazioni da aziende italiane di criticità. Rispetto alle attività commerciali che avevano col mercato russo. Con lo stop di ordini. Con l’azzeramento di attività in essere. O in procinto di iniziare”. Infatti, c’è una preoccupazione molto forte per investimenti creditizi. I costi stanno esplodendo per alcune materie prime. “Purtroppo navighiamo a vista– puntualizza Malcrida-. Possiamo solo augurarci che la situazione si risolva al più presto possibile“.

Dall’Ucraina per lavorare

In Italia sono 236 mila ucraini (l’80% sono donne). È la comunità più grande in Europa. 92mila sono impiegati come lavoratori domestici (regolari). Il tasso di occupazione delle donne è del 66%. E i risparmi inviati al Paese d’origine erano 141 milioni di euro nel primo semestre 2021. La maggior parte della popolazione ucraina in Italia ha un’età compresa fra 15 e 64 anni (80,4%). I bambini sono l’8%. Gli anziani l’11,6%. Sono quindi soprattutto le donne ucraine ad arrivare in Italia per lavorare. Per il 65% i cittadini ucraini lavorano nei servizi alla persona. Il 15% lavora nei servizi e nella ristorazione. Il 9% nei trasporti e nei servizi alle imprese. Il 9% nell’industria, il 2% in agricoltura, caccia e pesca (dati Istat).

Record Italia

L’Italia è il primo Paese europeo per presenza di cittadini ucraini. In base ai dati Eurostat (2020), su circa 800 mila ucraini residenti nella Ue a 27 nazioni, oltre un quarto si trova nel nostro Paese. L’Italia è anche il Paese con più donne ucraine. Le 177 mila residenti sono circa il 37% di tutte le donne ucraine in Europa. Donna. In età lavorativa. Dedita al mestiere di collaboratore domestico. Cioè colf, badante o baby sitter. È l’identikit della maggior parte dei cittadini ucraini presenti in Italia. Si tratta di 236 mila persone, per il 77,6% donne. Con un’incidenza del 4% sul totale degli stranieri residenti in Italia (che sono 5,7 milioni). A rivelarlo sono i dati elaborati dalla Fondazione Leone Moressa. Per l’associazione Domina (associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico).

