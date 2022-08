Povertà infantile in Ucraina

“Questo programma ha lo scopo di aiutare le famiglie in crisi. Affinché possano fare ciò che credono sia meglio per i loro figli”, riferisce Murat Sahin. Aggiunge il rappresentante Unicef in Ucraina: “Nessuno è in una posizione migliore delle famiglie per decidere. Per stabilire come ottenere il massimo da questo supporto di un genitore o di un tutore“. Il programma Spilno dà priorità alle famiglie con tre o più figli. E a quelle che allevano almeno un bambino con disabilità in tutta l’Ucraina. Il gruppo di beneficiari si basa su un rapporto sulla povertà infantile. Nel quale si rileva che il 47% delle famiglie in Ucraina vive in povertà. Tra questi, l’81% delle famiglie con tre o più figli è al di sotto della soglia di povertà nazionale.

Protezione sociale

La responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite è un principio chiave del programma Spilno. E’ stata creata una hotline dedicata (0 800 600 017). Per assistere coloro che hanno difficoltà a presentare domanda online. Ed è stata determinante nel sostenere il processo di candidatura. E nel consultare le famiglie vulnerabili riguardo alle sovvenzioni in denaro. Il programma è progettato per sostenere il sistema nazionale di protezione sociale del governo. L’Unicef lavora a stretto contatto con il ministero delle Politiche Sociali. Con il ministero della Trasformazione Digitale. E con altri attori umanitari. Per consentire collegamenti. Tra trasferimenti umanitari di denaro e schemi di protezione sociale governativi. Ad esempio, gli assistenti sociali del governo sono stati mobilitati in diverse regioni dell’Ucraina. Per sostenere l’autoregistrazione al programma Spilno. “Il programma di denaro dell’Unicef è diventato uno strumento efficace. In grado di sostenere le famiglie con bambini. In questo momento estremamente difficile supporta l’intero paese”, sostiene Oksana Zholnovych. Foto: Unicef Italia

Aiuti internazionali

Aggiunge la ministra delle Politiche Sociali dell’Ucraina: “E’ determinante il consolidamento degli sforzi. Con la collaborazione tra il programma di aiuti internazionali e il ministero delle Politiche Sociali. Ciò dimostra che solo insieme possiamo superare efficacemente le sfide. E garantire il benessere dei bambini e delle famiglie”. In questa cooperazione il governo ucraino ha contribuito a digitalizzare. Amministrare il processo. Verificare i dati. In modo che l’assistenza possa avvantaggiare coloro che ne hanno più bisogno. “Siamo sinceramente grati all’Unicef per questo sostegno finanziario alle famiglie ucraine con bambini. E per la volontà di lavorare in sinergia– conclude Oksana Zholnovych-. Contiamo sull’ulteriore espansione della cooperazione. Per superare le sfide della guerra affrontate quotidianamente dai bambini e dalle famiglie“.