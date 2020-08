Il “time prospective”: una nuovo modo di concepire il presente in vista della ripresa

Come ha vissuto il lockdown? Cosa ha percepito dai racconti dei ragazzi?

“Il lockdown è stata un’esperienza che ha segnato la mia vita e che ricorderò per sempre, soprattutto per i vissuti di estraneità e di isolamento che lo hanno accompagnato. Mi sono spesso trovata ad ascoltare dagli studenti racconti di preoccupazione per la salute dei familiari, di angoscia di contagiare persone malate o, meno spesso, di paura di essere contagiati, storie di auto-isolamento, di distanze dolorose e di solitudine. Gli incontri con gli studenti sono stati un appuntamento praticamente quotidiano del mio lockdown: non ho mai sperimentato un contatto ed una vicinanza così intensa e frequente. Anche questo è stato un importante momento di socialità e condivisione, reso possibile anche dalla presenza della piattaforma didattica che è stata utilizzata per incontrarsi con gli studenti, come con i colleghi, anche al di fuori dei momenti strettamente didattici. Abbiamo fatto tutti uno sforzo notevole per fronteggiare un periodo complesso e abbiamo trovato, anche grazie agli strumenti forniti dall’Università, dei modi per continuare a stare in contatto, pur se in isolamento”.