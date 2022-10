Il volontariato cambia cornice. Dalla normativa fiscale all'evoluzione dell'amministrazione condivisa e ai diversi focus dedicati alle Reti associative, al 5 per mille, alla finanza sociale, agli enti ecclesiastici, al Servizio civile universale e al Piano d'azione UE per l'economia sociale

Terzo settore in evoluzione

Dunque l’implementazione della riforma del Terzo settore conferma il trend positivo. 3.438 nuove imprese sociali nate dopo agosto 2017. 19 decreti, regolamenti e provvedimenti amministrativi emanati. 88.439 Aps (associazioni di promozione sociale) e Odv (organizzazioni di volontariato) trasmigrate. 11.882 nuove domande di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Di cui accolte 6.030. Circa 1.200 nuove domande al mese.

Riforma in viaggio

“Il cammino, si sa, è un viaggio faticoso e scomodo. Ma che vale sempre la pena fare. Perché è proteso verso il futuro“, evidenzia Bobba. Lo dimostra il secondo Rapporto sullo stato e le prospettive del diritto del Terzo settore in Italia. Dal titolo appunto “Dal non profit al Terzo settore. Una riforma in cammino”. Pubblicato da Editoriale Scientifica. E liberamente scaricabile dal sito www.terzjus.it. La riforma del Terzo settore è in viaggio da 6 anni. Non è pienamente attuata. E c’è ancora un percorso anche culturale da implementare. Ma non smette di rimarcare il valore economico, sociale e umano del Terzo settore per il nostro Paese. Luigi Bobba