La pandemia ha dimostrato quanto la Terra sia fragile e l’umanità in pericolo. Alla cura della “casa comune” papa Francesco ha dedicato l’enciclica green “Laudato si’“. La più grande lezione mondiale sul potere rigenerativo dei sistemi alimentari a beneficio del Pianeta.

In soccorso della Terra

Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra delle Nazioni Unite, Future Food Institute e Fao e-learning Academy organizzano “Food for earth”. La maratona digitale globale di 24 ore sulla Sostenibilità. Grande è stato il successo della prima edizione. Che ha riunito più di 100 voci di esperti. Con 24 sessioni di lavoro. E che ha registrato più di 100 mila partecipanti in tutto il mondo. Adesso torna la staffetta virtuale per il Pianeta che, come un’ideale torcia olimpica, viaggerà da Est a Ovest.

Coinvolgimento globale

La maratona planetaria coinvolgerà diverse categorie. Imprenditori, startup, scienziati, giornalisti, giovani leader, policymakers, consulenti, agricoltori. Da ogni angolo del mondo. Con l’obiettivo di confrontarsi sulle migliori esperienze sui sistemi alimentari sostenibili. Il Pianeta è in sofferenza. A livello globale, circa il 25% della superficie terrestre è stata danneggiata. Ogni anno si perdono 24 miliardi di tonnellate di terreno fertile. In gran parte a causa di pratiche agricole insostenibili. A cui si aggiungono le emissioni di gas serra. Prodotte per il 18,4% direttamente da agricoltura e silvicoltura.

EarthDay.org

L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta. L’evento si inserisce tra le iniziative organizzate da EarthDay.org. Si tratta dell’organizzazione di Washington che da 51 anni organizza la Giornata Mondiale della Terra. La maratona globale attraverserà tutti i paesi del G20, il Mediterraneo, paesi emergenti. E zone del mondo Patrimonio Naturale dell’Umanità

Pollica

Interverranno tra gli altri, il Direttore Generale Fao QU Dongyu. L’ex ministro delle Politiche agricole, attuale vicedirettore e consigliere speciale Fao, Maurizio Martina. E il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oltre a ministri e rappresentanze istituzionali da tutto il mondo. Dall’italia ci si connetterà con Pollica (Salerno). La diretta dell’evento sarà trasmessa integralmente sul canale Youtube di Future Food Institute. E sul sito dell’evento www.foodforearth.org.

