La rinascita passa da una "tecnologia per tutti". Del progetto “Covid 19: costruire un futuro migliore” si occupano i dicasteri vaticani per la Comunicazione e per lo Sviluppo Umano Integrale. L'obiettivo è offrire un percorso che dalla fine della pandemia porti all’inizio di una nuova fraternità

Tecnologia in soccorso alle persone con disabilità. Perché la rinascita post-Covid passa da una “tecnologia per tutti“. Thomas Banchoff è vicepresidente di “Global Engagement” alla Georgetown University. Uno degli accademici nominati dal Papa nella commissione vaticana Covid 19 indica una “rivoluzione tecnologica green”. E spiega “Bisogna sviluppare economie sostenibili e inclusive. E dobbiamo fare in modo che la tecnologia diventi parte della soluzione”.

Al di là degli ostacoli

inclusione. Per quanti “vivono una limitazione fisica o psichica”. Da qui l’appello di Francesco a indirizzare la tecnologia verso il beneficio delle fragilità. E delle disabilità. In linea con la “cultura della vita”. Affermando “la dignità di ogni persona. In particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità. Di ogni età e condizione sociale“. Accessibilità e inclusione diventano, quindi, la “mission” della tecnologia. App. Intelligenza artificiale. Nuove idee. Investimenti per una diffusione sempre più ampia di strumenti. Mezzi in grado di cambiare davvero la vita alle persone con disabilità. In occasione della Giornata internazionale dedicata alle categorie più fragili, il Papa invoca l’. Per quanti “vivono una limitazione fisica o psichica”. Da qui l’appello di Francesco a. E delle disabilità. In linea con la “cultura della vita”. Affermando “ladi ogni persona. In particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità. Di“.diventano, quindi, la “mission” della. App. Intelligenza artificiale. Nuove idee. Investimenti per una. Mezzi in grado di cambiare davvero la vita alle persone con disabilità.

Tecnologia per l’inclusione

Da Instagram a Microsoft, la tecnologia punta a favorire l’inclusione. Sottotitoli. Lettura del contenuto delle foto. Intelligenza artificiale. Per dare la spinta all’accessibilità. Instagram, Facebook, Google, Microsoft, Zoom. Cresce l’impegno dei social network e del mondo tecnologico per includere. E per rendere accessibile una pluralità di funzioni alle persone con disabilità. Una necessità che si è resa ancora più evidente con il boom del lavoro da remoto. E della didattica a distanza.

Nuove funzionalità

nuove funzionalità nelle “storie”. Che sono il suo format più popolare. Sotto al riquadro arriveranno i sottotitoli automatici. Così da permettere anche a chi ha problemi di udito di comprendere il significato di un parlato. Creati in maniera automatica, i sottotitoli mirano anche ad aiutare utenti con parziali disabilità visive. Considerata la possibilità di personalizzare dimensione e colore. La casa madre Facebook ha annunciato il miglioramento della tecnologia di Testo Alternativo Automatico (Aat). Che usa l’intelligenza artificiale per creare descrizioni delle foto per le persone non vedenti e ipovedenti Instagram ha appena introdotto. Che sono il suo format più popolare. Sotto al riquadro arriveranno i. Così da permettere anche adi comprendere il significato di un parlato. Creati in maniera automatica, i sottotitoli mirano anche ad a. Considerata la possibilità di personalizzare dimensione e colore. La casa madre Facebook ha annunciato il miglioramento della(Aat). Che usa l’intelligenza artificiale per creare descrizioni delle foto per le persone

Focus sull’inclusione

Si tratta di esempi recenti di come in pandemia la tecnologia si sia focalizzata sull’inclusione. Con professionisti e ragazzi che si sono ritrovati a dover assolvere alle loro mansioni da casa. Privi di un qualsiasi supporto. E spesso svantaggiati da software poco accessibili. Va in questa direzione il piano di Microsoft di promuovere l’accessibilità nella tecnologia. Nella formazione. Nel lavoro. Con il nuovo fondo nell’ambito “AI for Accessibility”. E, soprattutto, con gli aggiornamenti delle sue piattaforme principali. Da Teams a Word.

Modalità

modalità di contrasto elevato anche nei sottotitoli in tempo reale. Mentre in Word, l’intelligenza artificiale rileva e converte gli stili del titolo per i lettori non vedenti e ipovedenti. PowerPoint, inoltre, beneficia dell’Immersive Reader. Si tratta di un sistema che seleziona e pronuncia il testo di una slide in automatico. Ed Excel semplifica la navigazione tra i fogli di calcolo. Zoom è tra le principali soluzioni di videoconferenza emerse durante l’emergenza Covid. Permette di identificare un partecipante come interprete. Così che la sua posizione nella schermata non cambi mai. Nemmeno quando si susseguono vari interlocutori. Questo per semplificare la comprensione. E favorire l’interazione di tutti. La generazione dei sottotitoli su Zoom è al momento attiva solo per gli account a pagamento. E arriverà ai gratuiti in autunno. Nella piattaforma Teams è stata integrata lain tempo reale. Mentre in Word, l’intelligenza artificiale rileva e converte gli stili del titolo per i lettori non vedenti e ipovedenti. PowerPoint, inoltre,dell’Immersive Reader. Si tratta di un sistema che. Ed Excel semplifica la navigazione tra i fogli di calcolo. Zoom è tra le principali soluzioni di videoconferenza emerse. Permette di identificare un partecipante come interprete. Così che la sua posizione nella schermata non cambi mai. Nemmeno quando. Questo per semplificare la comprensione. E favorire l’interazione di tutti. La generazione dei sottotitoli su Zoom è al momento attiva. E arriverà ai gratuiti in autunno.

Titolazione automatica

sul browser Chrome. Dopo il debutto sui suoi smartphone Android più recenti e sui Pixel. Gran parte del merito di queste implementazioni va all’intelligenza artificiale. Che è il motore di “AccessuWay”. Alla base del nuovo sito dell’Autorità di regolazione dei trasporti. L’intelligenza artificiale (Ai) decide la grandezza e il colore dei caratteri. La spaziatura tra i testi. E i contrasti di colore. Impostando in autonomia le pagine ad un solo clic dell’utente. Infine il produttore di schede grafiche della serie Radeon. È inclusa una sezione dedicata all’accessibilità. Mediante un nuovo sistema di correzione del colore per gli utenti affetti dalle tre principali varianti di discromatismo. E cioè protanopia, deuteranopia e tritanopia. Google ha invece portato la funzione Live Caption, per la titolazione automatica,. Dopo il debutto sui suoi smartphone Android più recenti e sui Pixel. Gran parte del merito di queste implementazioni va all’intelligenza artificiale. Che. Alla base del nuovo sito dell’Autorità di regolazione dei trasporti. L’intelligenza artificiale (Ai) decide. La spaziatura tra i testi. E i contrasti di colore. Impostando in autonomia le pagine. Infine il produttore di hardware Amd ha rilasciato l’aggiornamento di un suo software. Che gestisce ledella serie Radeon. È inclusa una sezione dedicata all’accessibilità. Mediante un nuovoper gli utenti affetti dalle tre principali varianti di discromatismo. E cioè

